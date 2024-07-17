Чешские города летом представляют собой проблему
20 июля 2024
12:00
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Города с трудом охлаждаются естественным образом летними ночами, потому что они состоят из искусственных поверхностей, таких как бетон или асфальт, которые нагреваются в течение дня. Повышенная температура создает нагрузку не только на человеческий организм, но и на зеленые насаждения, говорит климатолог Мирослав Трнка из Института исследований глобальных изменений при Чешской академии наук. Однако так называемые городские тепловые острова — здания, которые удерживают больше тепла, — могут быть полезны зимой.
Радим Толаш из Чешского гидрометеорологического института говорит, что незначительные различия в долгосрочной средней температуре не заметны, но тепловые острова представляют собой проблему, особенно в затянувшиеся жаркие дни. «Такая тепловая волна, как мы ее профессионально называем, характеризуется более медленным охлаждением ночью в городских районах. Начинают возникать так называемые тропические ночи, когда температура не опускается ниже 20 градусов Цельсия», — сказал он.
Отсутствие охлаждения ночью создает особую нагрузку на организм пожилых людей, маленьких детей и больных. «Точнее говоря, это бремя ложится на всех, но средний здоровый человек трудоспособного возраста может справиться с ним лучше, следит за своим питьевым режимом, максимально ограничивает пребывание на открытом пространстве и так далее», — говорит Толаш. Он добавил, что зеленые насаждения в городах не очень хорошо приспособлены к таким ситуациям. Если город не обеспечивает достаточное количество воды, растения страдают, что может усугубить ситуацию.
По словам Трнки, чешские города не подготовлены с точки зрения инфраструктуры, в то время как количество тропических дней в ближайшие десятилетия будет расти. В то же время население Европы стареет, и именно пожилые люди больше всего страдают от негативного влияния тепловых островов.
Городские острова тепла можно устранить путем планирования застройки; существующие поселения могут только адаптироваться. «Давайте попробуем добавить зелени в наши города и по-другому распоряжаться дождевой водой. Каждый может ощутить разницу в восприятии нашим организмом температуры окружающей среды в эти жаркие дни, находясь на незатененном тротуаре рядом с оживленной дорогой и в ближайшем парке, затененном деревьями, желательно рядом с водоемом», — сказал Толаш.
«Мы можем подготовить города, отдавая предпочтение поверхностям светлых тонов, а также тем, которые способны хорошо пропускать солнечный свет. Очень часто люди упоминают о зеленых крышах», — говорит Трнка. Это связано с тем, что зелень способна передавать поглощенную энергию в виде тепла в виде водяного пара, тем самым охлаждая. «Лично я считаю, что важно, чтобы они также имели достаточно воды, то есть собирали осадки, чтобы поддерживать растительность на крыше. Мы должны стремиться к тому, чтобы некоторые фасады были покрыты зеленью», — добавил он.
Климатологи согласились с тем, что, хотя вышеупомянутые меры помогают смягчить последствия тепловых волн в городах, необходимо подумать о долгосрочных мерах, которые позволят отсрочить наступление климатических изменений. «В долгосрочной перспективе нам нужно подумать о мерах, которые в итоге сократят количество жарких дней и продолжительность волн жары. Я имею в виду хорошо известные глобальные мероприятия, направленные на сокращение выбросов парниковых газов», — сказал Толаш.
Отсутствие охлаждения ночью создает особую нагрузку на организм пожилых людей, маленьких детей и больных. «Точнее говоря, это бремя ложится на всех, но средний здоровый человек трудоспособного возраста может справиться с ним лучше, следит за своим питьевым режимом, максимально ограничивает пребывание на открытом пространстве и так далее», — говорит Толаш. Он добавил, что зеленые насаждения в городах не очень хорошо приспособлены к таким ситуациям. Если город не обеспечивает достаточное количество воды, растения страдают, что может усугубить ситуацию.
По словам Трнки, чешские города не подготовлены с точки зрения инфраструктуры, в то время как количество тропических дней в ближайшие десятилетия будет расти. В то же время население Европы стареет, и именно пожилые люди больше всего страдают от негативного влияния тепловых островов.
Городские острова тепла можно устранить путем планирования застройки; существующие поселения могут только адаптироваться. «Давайте попробуем добавить зелени в наши города и по-другому распоряжаться дождевой водой. Каждый может ощутить разницу в восприятии нашим организмом температуры окружающей среды в эти жаркие дни, находясь на незатененном тротуаре рядом с оживленной дорогой и в ближайшем парке, затененном деревьями, желательно рядом с водоемом», — сказал Толаш.
«Мы можем подготовить города, отдавая предпочтение поверхностям светлых тонов, а также тем, которые способны хорошо пропускать солнечный свет. Очень часто люди упоминают о зеленых крышах», — говорит Трнка. Это связано с тем, что зелень способна передавать поглощенную энергию в виде тепла в виде водяного пара, тем самым охлаждая. «Лично я считаю, что важно, чтобы они также имели достаточно воды, то есть собирали осадки, чтобы поддерживать растительность на крыше. Мы должны стремиться к тому, чтобы некоторые фасады были покрыты зеленью», — добавил он.
Климатологи согласились с тем, что, хотя вышеупомянутые меры помогают смягчить последствия тепловых волн в городах, необходимо подумать о долгосрочных мерах, которые позволят отсрочить наступление климатических изменений. «В долгосрочной перспективе нам нужно подумать о мерах, которые в итоге сократят количество жарких дней и продолжительность волн жары. Я имею в виду хорошо известные глобальные мероприятия, направленные на сокращение выбросов парниковых газов», — сказал Толаш.
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