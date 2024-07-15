Ежедневно 30 градусов тепла? Чехии предстоит тяжелая неделя

Во вторник погода в Чехии будет характеризоваться движением волнообразного холодного фронта, который принесет с собой больше облаков. Сначала в Чехии, а во второй половине дня в Моравии и Силезии станет облачно, местами возможны ливни и грозы. Ближе к вечеру количество осадков уменьшится. Дневные высокие температуры в Чехии составят от 25 до 29 градусов Цельсия, в Моравии и Силезии — от 29 до 33 градусов. В связи с этим Чешская метеорологическая служба выпустила предупреждение о высокой температуре для востока и юго-востока Чехии, которое будет действовать с полудня до семи вечера во вторник.



Среда, напротив, станет самым холодным днем недели. После полудня температура достигнет 30 градусов только в южной Моравии, в то время как в других частях страны будет от 24 до 28 градусов по Цельсию. В юго-восточной половине Чехии местами пройдет дождь, но метеорологи ожидают, что ближе к вечеру облачность уменьшится и осадки прекратятся.



В четверг и пятницу метеорологи ожидают, что температура воздуха на всей территории страны составит около 30 градусов с отдельными ливнями и грозами. В субботу дневные максимумы составят от 29 до 33 градусов. Ливни и грозы вновь ознаменуют конец выходных, особенно в Богемии.



Чередование прохладных и теплых периодов продолжится, согласно месячному прогнозу погоды. После недели с температурой выше нормы наступит похолодание. Максимальная температура на следующей неделе будет в основном около 25 градусов Цельсия, а ночи, в частности, будут более прохладными и терпимыми.



В следующие две недели, которые обычно являются самой теплой частью года, температура, скорее всего, будет около долгосрочной нормы. Высокие температуры чаще всего будут находиться в пределах 24-29 градусов Цельсия, а низкие — 16-11 градусов Цельсия, возможно, лишь с кратковременными эпизодами потепления.



«Период с большим количеством осадков в конце июня и в июле перейдет в более нормальный или слегка более сухой период в течение следующих трех недель», — заявили в институте. Больше дождей ожидается на неделе с 5 августа и далее.