Растерянная венгерка на вокзале в Карловых Варах оказалась обманутой пенсионеркой

«За несколько минут до полуночи в оперативный центр городской полиции поступило сообщение о том, что на вокзале находится растерянная пожилая женщина венгерской национальности», — сообщила в среду Никола Захорова, пресс-секретарь городской полиции Карловых Вар.



В ходе беседы с несчастной женщиной полицейские выяснили, что она, вероятно, стала жертвой мошенничества. «Она приехала в Карловы Вары к своему ухажеру, с которым переписывалась только по электронной почте, никогда в жизни его не видела, и они должны были встретиться в курортном городе, где он должен был оплатить ее проживание в гостинице», — сказала пресс-секретарь.



Как выяснилось, адреса, где она должна была остановиться, не существовало. Полицейские не уточняют сумму, которую женщина перечислила мошеннику.



«Поскольку чешская полиция установила, что все дело должно рассматриваться в Венгрии, полицейские оказали женщине максимальную помощь», — отметила Захорова. Они позвонили в венгерское консульство, где пенсионерка договорилась с сотрудником о том, как разрешить ситуацию, а также помогли ей найти ближайшие билеты, чтобы добраться домой.