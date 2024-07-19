Долгожданное похолодание на этой неделе в Чехии
22 июля 2024
15:45
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Грозы, которые пройдут сегодня на большей части Чешской Республики, будут очень сильными на юге Чехии и на Высочине, а также в регионе Зноймо. Их могут сопровождать проливные дожди. В других частях страны штормы будут менее интенсивными, сообщили в Чешском гидрометеорологическом институте (ČHMÚ).
По его данным, в Моравии и Силезии сегодня сохранится высокая температура, которая во второй половине дня местами превысит 31 градус.
По данным метеорологов, сегодня над Чехией пройдет холодный фронт в восточном направлении, с которым ожидаются локальные сильные грозы. Они должны появиться во второй половине дня и вечером на большей части территории, за исключением северо-западной и западной Чехии и восточных районов Моравии и Силезии. Вместе с обильными осадками возможны град и сильные порывы ветра.
«Позже во второй половине дня и вечером штормовая активность ослабнет с северо-запада», — добавили метеорологи. Жителям Южно-Моравского, Злинского, Оломоуцкого и Моравско-Силезского краев сегодня днем все еще стоит ожидать высоких тропических температур.
По данным Национальной метеорологической службы Чехии, в ближайшие дни ожидается похолодание до 25 градусов в среду и четверг.
На предстоящей неделе Чехия может отдохнуть от жарких температур последних дней. Холоднее всего будет в среду и четверг, когда дневные максимумы не превысят 25 градусов, а по утрам в четверг и пятницу во многих местах будет ниже 10 градусов. В отдельных случаях пройдут ливни. Но тепло вернется в выходные. Это следует из еженедельного прогноза Чешского гидрометеорологического института (ČHMÚ) и его информации в сети X.
Сегодняшний день по-прежнему будет теплым, средняя температура составит около 27 градусов, на востоке страны может быть до 33 градусов Цельсия. Однако в течение дня через Чехию пройдет холодный фронт в восточном направлении, и на большей части территории постепенно пройдут ливни, грозы и дожди.
«За фронтом на нашей территории значительно похолодает с запада и через более длительный период времени. Самым холодным периодом станет середина недели, когда температура достигнет лишь летних максимумов в 25 градусов», — говорят метеорологи. Они ожидают, что по утрам в четверг и пятницу температура не превысит 10 градусов. «Особенно в крупных городах, которые в последнее время набирались солнечных дней, мы наконец-то получим передышку в ночное время», — добавили они.
Однако уже с пятницы снова потеплеет. Метеорологи ожидают, что в этот день максимум составит от 24 до 28 градусов, а в субботу и воскресенье — еще примерно на три градуса больше. В южной Моравии к концу недели температура может достигнуть 35 градусов.
По данным метеорологов, сегодня над Чехией пройдет холодный фронт в восточном направлении, с которым ожидаются локальные сильные грозы. Они должны появиться во второй половине дня и вечером на большей части территории, за исключением северо-западной и западной Чехии и восточных районов Моравии и Силезии. Вместе с обильными осадками возможны град и сильные порывы ветра.
«Позже во второй половине дня и вечером штормовая активность ослабнет с северо-запада», — добавили метеорологи. Жителям Южно-Моравского, Злинского, Оломоуцкого и Моравско-Силезского краев сегодня днем все еще стоит ожидать высоких тропических температур.
По данным Национальной метеорологической службы Чехии, в ближайшие дни ожидается похолодание до 25 градусов в среду и четверг.
На предстоящей неделе Чехия может отдохнуть от жарких температур последних дней. Холоднее всего будет в среду и четверг, когда дневные максимумы не превысят 25 градусов, а по утрам в четверг и пятницу во многих местах будет ниже 10 градусов. В отдельных случаях пройдут ливни. Но тепло вернется в выходные. Это следует из еженедельного прогноза Чешского гидрометеорологического института (ČHMÚ) и его информации в сети X.
Сегодняшний день по-прежнему будет теплым, средняя температура составит около 27 градусов, на востоке страны может быть до 33 градусов Цельсия. Однако в течение дня через Чехию пройдет холодный фронт в восточном направлении, и на большей части территории постепенно пройдут ливни, грозы и дожди.
«За фронтом на нашей территории значительно похолодает с запада и через более длительный период времени. Самым холодным периодом станет середина недели, когда температура достигнет лишь летних максимумов в 25 градусов», — говорят метеорологи. Они ожидают, что по утрам в четверг и пятницу температура не превысит 10 градусов. «Особенно в крупных городах, которые в последнее время набирались солнечных дней, мы наконец-то получим передышку в ночное время», — добавили они.
Однако уже с пятницы снова потеплеет. Метеорологи ожидают, что в этот день максимум составит от 24 до 28 градусов, а в субботу и воскресенье — еще примерно на три градуса больше. В южной Моравии к концу недели температура может достигнуть 35 градусов.
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