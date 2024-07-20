Узбек ранил двух 15-летних украинцев в Польше, сообщают чешские СМИ
23 июля 2024
15:45
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В Варшаве 26-летний мужчина ранил ножом двух 15-летних украинцев, которые впоследствии были доставлены в больницу. Польская газета Wyborcza сообщает, что нападавший — узбек, который уже арестован полицией.
Нападение произошло в местном лесу в понедельник днем, когда мужчина предположительно прибыл на место происшествия с рюкзаком от неназванной компании, предлагающей доставку продуктов на дом. У пострадавших 15-летних подростков раны на руках и животе, сообщает польская газета.
«На месте происшествия работают сотрудники полиции. Мы расследуем обстоятельства инцидента и выясняем мотивы». 26-летний мужчина остается в полицейской камере«, — заявил пресс-секретарь польской полиции Камиль Соботка.
К счастью, в момент нападения на месте происшествия находился польский фельдшер Марцин Борковски, который отправился в лес вместе со своей семьей. «Я был на прогулке со своими детьми. Мы услышали крики, увидели убегающих мальчиков. Мы заметили, что два мальчика были в крови», — сказал Борковски, который впоследствии оказал первую помощь двум украинцам, через несколько минут после инцидента.
«У одного из них была колотая рана под левой рукой, два отверстия в области ребер, а у другого — рана в правой руке», — рассказал фельдшер. «Я обнаружил, что его легкие не пробиты. Я заставил его откашляться, и из отверстия в ребрах не вышло ни одного пузырька крови, что говорит о том, что легкие не были пробиты», — добавил он, добавив, что этот вывод впоследствии подтвердили вызванные медики.
Борковски также рассказал, что нападавший скрылся с места преступления, потеряв свои вещи: телефон, кепку, пачку сигарет и ключи от квартиры. Полиция вызвала розыскную собаку и поймала мужчину через час после инцидента.
«На месте происшествия работают сотрудники полиции. Мы расследуем обстоятельства инцидента и выясняем мотивы». 26-летний мужчина остается в полицейской камере«, — заявил пресс-секретарь польской полиции Камиль Соботка.
К счастью, в момент нападения на месте происшествия находился польский фельдшер Марцин Борковски, который отправился в лес вместе со своей семьей. «Я был на прогулке со своими детьми. Мы услышали крики, увидели убегающих мальчиков. Мы заметили, что два мальчика были в крови», — сказал Борковски, который впоследствии оказал первую помощь двум украинцам, через несколько минут после инцидента.
«У одного из них была колотая рана под левой рукой, два отверстия в области ребер, а у другого — рана в правой руке», — рассказал фельдшер. «Я обнаружил, что его легкие не пробиты. Я заставил его откашляться, и из отверстия в ребрах не вышло ни одного пузырька крови, что говорит о том, что легкие не были пробиты», — добавил он, добавив, что этот вывод впоследствии подтвердили вызванные медики.
Борковски также рассказал, что нападавший скрылся с места преступления, потеряв свои вещи: телефон, кепку, пачку сигарет и ключи от квартиры. Полиция вызвала розыскную собаку и поймала мужчину через час после инцидента.
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