Как так вышло? Два идентичных ДТП со смертельным исходом, а приговоры разные
26 июля 2024
20:15
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На совести обоих — человеческая жизнь. Оба выехали на встречную полосу, врезались в своих жертв, у которых не было шансов избежать столкновения. И хотя в суде оба сказали, что сожалеют обо всем, ни один из них не сделал ничего, чтобы помочь пострадавшим. Тем не менее каждый из них получил разное наказание: один — условное, другой — отправился в тюрьму. Разница была лишь в отношении обвинения.
Первая авария произошла в июне 2022 года в регионе Угерске-Градиште. Украинец Михайло Тодавчич находился за рулем автомобиля Ford. На небольшом повороте он выехал на полосу встречного движения и врезался во встречный автомобиль. 62-летний водитель погиб на месте.
Вторая авария произошла прошлым летом в регионе Йиглава. Роман Халупа выехал на своем автомобиле на встречную полосу и сбил человека на скутере. Любящий отец двух маленьких дочерей так и не вернулся домой.
Оба мужчины были приговорены районными судами к условным срокам за убийство по неосторожности. Но если прокурор из Угерске-Градиште был удовлетворен условным сроком, то прокурор из Йиглавы подал апелляцию. А поскольку украинский водитель тоже не захотел соглашаться на условный срок, оба дела рассматривались в Апелляционной палате областного суда Брно.
Тодавчич был первым, возложив вину за аварию на свой диабет. По его словам, у него был кратковременный обморок и поэтому он выехал на встречную полосу движения. «Все смягчающие обстоятельства на его стороне, и он искренне сожалеет обо всем», — утверждал его адвокат.
Судья Алеш Дюфек быстро возразил, увидев его искреннее сожаление. «Мне сказали, что вы сделали все возможное, чтобы выплатить компенсацию выжившим. Так сколько вы им заплатили, как вы им помогли?» спросил он. «Я ничего не возместил», — неохотно признался Тодавчич. «А почему?» — поинтересовался судья. «У меня не было денег», — заявил мужчина, а затем признался, что зарабатывает около 30 000 на строительных работах.
После этого Сенат снял его апелляцию с рассмотрения, напомнив судьям, что у мужчины сразу после аварии медики взяли кровь. И хотя Тодавчич действительно страдает от диабета, показатели сахара после аварии совсем не соответствовали тому, что он потерял сознание.
Но поскольку прокурор не обжаловал условный срок, областной суд уже не мог увеличить наказание. «Приговор совершенно несоразмерен. Подсудимый погубил человеческую жизнь, и я не знаю, захотел ли бы он поменяться с погибшим местами. Скорее всего, нет», — прокомментировал судья Дюфек двухлетний условный приговор.
За убийство он отправится в тюрьму на год
Следующим рассматривалось дело из района Йиглавы. Прокурор обжаловал условный срок, а водителю не понравилось, что ему придется выплатить сотни тысяч евро компенсации семье погибшего мужчины.
«Мы были счастливой семьей. Мой муж образцово заботился о наших дочерях, и я была уверена в нем. За что бы он ни брался, у него все получалось. Я не виню обвиняемого в аварии, но он так и не предложил нам никакой помощи, хотя заверял, что сделает это», — говорится в обращении адвоката пострадавшей женщины, оставшейся одной с двумя маленькими детьми.
«Я думаю об этом каждый день, мне не все равно. Мне было плохо психологически, у меня не было денег, чтобы съездить к ним, особенно когда я узнал, что у него две дочери», — утверждал Халупа в суде.
«Если так рассуждать, то чем конкретно вы им помогли?» На это немедленно отреагировал судья Дюфек. «У меня просто не было на это сил», — защищался Халупа. «Когда вы узнали, насколько малы дети, разве вы не подумали, что им может что-то понадобиться?» продолжил судья. Халупа лишь невнятно промычал в ответ. «Мне очень жаль, я сделал это не нарочно», — сказал он.
После этого судебный сенат решил, что мужчина отправится в тюрьму на год. «Он не предпринял никаких усилий, чтобы связаться с пострадавшими и возместить ущерб. Это крайне отвратительное отношение. У жертвы не было ни малейшей возможности избежать аварии. Условия для условного наказания не соблюдены», — судьи выпроводили Халупу из зала суда.
Вторая авария произошла прошлым летом в регионе Йиглава. Роман Халупа выехал на своем автомобиле на встречную полосу и сбил человека на скутере. Любящий отец двух маленьких дочерей так и не вернулся домой.
Оба мужчины были приговорены районными судами к условным срокам за убийство по неосторожности. Но если прокурор из Угерске-Градиште был удовлетворен условным сроком, то прокурор из Йиглавы подал апелляцию. А поскольку украинский водитель тоже не захотел соглашаться на условный срок, оба дела рассматривались в Апелляционной палате областного суда Брно.
Тодавчич был первым, возложив вину за аварию на свой диабет. По его словам, у него был кратковременный обморок и поэтому он выехал на встречную полосу движения. «Все смягчающие обстоятельства на его стороне, и он искренне сожалеет обо всем», — утверждал его адвокат.
Судья Алеш Дюфек быстро возразил, увидев его искреннее сожаление. «Мне сказали, что вы сделали все возможное, чтобы выплатить компенсацию выжившим. Так сколько вы им заплатили, как вы им помогли?» спросил он. «Я ничего не возместил», — неохотно признался Тодавчич. «А почему?» — поинтересовался судья. «У меня не было денег», — заявил мужчина, а затем признался, что зарабатывает около 30 000 на строительных работах.
После этого Сенат снял его апелляцию с рассмотрения, напомнив судьям, что у мужчины сразу после аварии медики взяли кровь. И хотя Тодавчич действительно страдает от диабета, показатели сахара после аварии совсем не соответствовали тому, что он потерял сознание.
Но поскольку прокурор не обжаловал условный срок, областной суд уже не мог увеличить наказание. «Приговор совершенно несоразмерен. Подсудимый погубил человеческую жизнь, и я не знаю, захотел ли бы он поменяться с погибшим местами. Скорее всего, нет», — прокомментировал судья Дюфек двухлетний условный приговор.
За убийство он отправится в тюрьму на год
Следующим рассматривалось дело из района Йиглавы. Прокурор обжаловал условный срок, а водителю не понравилось, что ему придется выплатить сотни тысяч евро компенсации семье погибшего мужчины.
«Мы были счастливой семьей. Мой муж образцово заботился о наших дочерях, и я была уверена в нем. За что бы он ни брался, у него все получалось. Я не виню обвиняемого в аварии, но он так и не предложил нам никакой помощи, хотя заверял, что сделает это», — говорится в обращении адвоката пострадавшей женщины, оставшейся одной с двумя маленькими детьми.
«Я думаю об этом каждый день, мне не все равно. Мне было плохо психологически, у меня не было денег, чтобы съездить к ним, особенно когда я узнал, что у него две дочери», — утверждал Халупа в суде.
«Если так рассуждать, то чем конкретно вы им помогли?» На это немедленно отреагировал судья Дюфек. «У меня просто не было на это сил», — защищался Халупа. «Когда вы узнали, насколько малы дети, разве вы не подумали, что им может что-то понадобиться?» продолжил судья. Халупа лишь невнятно промычал в ответ. «Мне очень жаль, я сделал это не нарочно», — сказал он.
После этого судебный сенат решил, что мужчина отправится в тюрьму на год. «Он не предпринял никаких усилий, чтобы связаться с пострадавшими и возместить ущерб. Это крайне отвратительное отношение. У жертвы не было ни малейшей возможности избежать аварии. Условия для условного наказания не соблюдены», — судьи выпроводили Халупу из зала суда.
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