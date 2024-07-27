На ночном небе во вторник и среду можно будет увидеть впечатляющее зрелище
30 июля 2024
15:00
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Во вторник и среду утром на небе можно будет увидеть ряд небесных скоплений, состоящих из тройки планет Солнечной системы, Луны и звездных скоплений Плеяды и Гиады. Впечатляющее небесное зрелище будет лучше всего видно незадолго до рассвета, но низко на горизонте эти небесные скопления можно будет увидеть уже через час после полуночи, сообщил Петр Горалек.
Во вторник, 30 июля, после полуночи Луна встанет очень близко к звездному скоплению Плеяды. Примерно в пяти градусах к юго-западу от единственного естественного спутника Земли в небольшой телескоп можно будет наблюдать планету Уран, а позже появятся яркий Марс и еще более заметный Юпитер. Обе планеты будут находиться вблизи скопления Гиады с яркой звездой Альдебаран. По мере того как все скопление будет медленно подниматься над восточным горизонтом, Луна будет удаляться от Плеяды в сторону яркого Марса.
В среду, 31 июля, Юпитер, Марс и Луна покажутся наблюдателю еще более близкими над северо-востоком в небесном треугольном скоплении. «Вместе с двумя звездными скоплениями это будет еще более приятное зрелище, поскольку Луна будет более тусклой по сравнению со вторником, ее полумесяц будет более узким, и мы увидим больше звезд на темном небе, а также пепельное сияние Луны в той ее части, которая не освещается напрямую Солнцем», — сказал Горалек. Он добавил, что к юго-западу от Плеяд можно будет обнаружить планету Уран с помощью небольшого телескопа.
В среду, 31 июля, Юпитер, Марс и Луна покажутся наблюдателю еще более близкими над северо-востоком в небесном треугольном скоплении. «Вместе с двумя звездными скоплениями это будет еще более приятное зрелище, поскольку Луна будет более тусклой по сравнению со вторником, ее полумесяц будет более узким, и мы увидим больше звезд на темном небе, а также пепельное сияние Луны в той ее части, которая не освещается напрямую Солнцем», — сказал Горалек. Он добавил, что к юго-западу от Плеяд можно будет обнаружить планету Уран с помощью небольшого телескопа.
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