На ночном небе во вторник и среду можно будет увидеть впечатляющее зрелище

Во вторник, 30 июля, после полуночи Луна встанет очень близко к звездному скоплению Плеяды. Примерно в пяти градусах к юго-западу от единственного естественного спутника Земли в небольшой телескоп можно будет наблюдать планету Уран, а позже появятся яркий Марс и еще более заметный Юпитер. Обе планеты будут находиться вблизи скопления Гиады с яркой звездой Альдебаран. По мере того как все скопление будет медленно подниматься над восточным горизонтом, Луна будет удаляться от Плеяды в сторону яркого Марса.



В среду, 31 июля, Юпитер, Марс и Луна покажутся наблюдателю еще более близкими над северо-востоком в небесном треугольном скоплении. «Вместе с двумя звездными скоплениями это будет еще более приятное зрелище, поскольку Луна будет более тусклой по сравнению со вторником, ее полумесяц будет более узким, и мы увидим больше звезд на темном небе, а также пепельное сияние Луны в той ее части, которая не освещается напрямую Солнцем», — сказал Горалек. Он добавил, что к юго-западу от Плеяд можно будет обнаружить планету Уран с помощью небольшого телескопа.