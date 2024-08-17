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Они не боятся мести. В министерство юстиции за первый год обратились 166 осведомителей

Анастасия Князева
20 августа 2024
14:00
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За первый год действия закона, защищающего так называемых осведомителей, в Министерство юстиции обратились 166 человек. На данный момент 52 из этих сообщений были переданы в соответствующие органы, такие как полиция или трудовая инспекция. Еще 105 были признаны необоснованными или не подпадающими под действие закона, сообщили в пресс-службе министерства. Антикоррупционная группа Oživení настаивает на том, что заявители должны иметь возможность анонимного обращения и эффективную юридическую помощь против мести.
С 1 августа прошлого года министерство получило 62 уведомления в соответствии с новым законом, а к 23 июля этого года поступило еще 104. В прошлом году 22 из них были переданы в органы власти, а в этом году их уже 25 — еще в пяти случаях заявители сами передали дело в государственные органы.

По словам представителей министерства, опасения, что люди будут массово подавать необоснованные, злонамеренные и причиняющие вред сообщения, не подтвердились. «Из этой статистики ясно, что значительное количество уведомлений — по крайней мере, тех, что были поданы в Министерство юстиции, — касается серьезных нарушений, которые, возможно, вообще не были бы выявлены и расследованы, если бы не существование закона», — заявили в ведомстве, оценивая год действия закона на практике.

Нарушения, о которых сообщается в министерство, чаще всего касаются нарушений трудового законодательства, в частности равного обращения или охраны труда. До сих пор в этом году в 24 уведомлениях фигурировали подозрения в совершении преступлений — в основном имущественных, затем преступлений против свободы и права на защиту личности, частной жизни и тайны переписки, а также преступлений против общественного порядка.

Большинство чехов по-прежнему жалуются на проблемы на работе дома, друзьям или коллегам, но не спешат сообщать об этом официально, говорит Шарка Звержина Трункатова, председатель антикоррупционной ассоциации.

«Необходимо дать людям возможность защитить себя, не указывая свою личность и подавая заявление анонимно», — говорит она, добавляя, что в закон необходимо внести поправки. По ее словам, в нынешнем виде закон не предусматривает юридической помощи для информаторов, ставших объектом мести. «Тот факт, что информаторам всегда приходится ждать решения суда, превращает подачу заявления в сомнительное приключение», — добавила она.

Согласно утверждениям главы движения, большинство компаний и органов власти выполняют свои юридические обязательства — есть люди, отвечающие за прием и работу с осведомителями. Однако только более длительный период времени покажет, действительно ли эти каналы уведомления функционируют и знают ли о них сотрудники, отметила она.

Согласно опросу, проведенному министерством, в прошлом году 18 участвующих ведомств получили в общей сложности 187 уведомлений через внутреннюю систему, ни одно из которых они не сочли обоснованным и подпадающим под действие закона. В то же время в частном секторе 16 участвующих фирм получили в общей сложности 53 уведомления, из которых 11 были признаны обоснованными.

По словам председателя организации, частный сектор использует более эффективный подход к уведомлению, чем государственные учреждения, поскольку он также получает анонимные уведомления. В качестве примера передовой практики она привела компанию Vodafone. Отвечая на вопрос Чешского агентства печати, вице-президент компании Ян Клоуда сказал, что в компании уже несколько лет действует система защиты осведомителей во всех ее филиалах, поэтому новый закон означает, что ей необходимо выполнить лишь несколько формальных требований.

«Если сотрудники и подрядчики видят, что этичное поведение в соответствии с правилами является приоритетом, они сами будут вести себя так же. Вот почему также важно устранять выявленные недостатки, включая дисциплинарные меры, увольнение и уголовное преследование в случае необходимости. Однако если процесс защиты информаторов будет существовать только на бумаге, он не принесет никакой пользы», — сказал менеджер.
Чехия законы преступность

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