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Украинские солдаты сегодня проведут рекрутинг в Праге. Однако клуб отказал им в помещении для мероприятия

Анастасия Князева
31 июля 2024
12:00
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Бойцы одного из элитных подразделений Украины организуют европейское турне, чтобы показать украинцам, чем они занимаются, и, возможно, даже их в свои ряды. Они также заедут в Прагу. Но в других местах турне было отменено по соображениям безопасности.
«Приходите и встретьтесь с настоящими бойцами, которые участвовали в боях под Бахмутом, Авдеевкой и Харьковской областью. Без цензуры они расскажут вам все о своей службе и поделятся самыми героическими историями с фронта. Вы можете спросить их обо всем, что хотели узнать», — говорится в рекламной листовке элитного 3-го отдельного штурмового отряда, который проводит европейский тур.

В частности, отряд хочет познакомить украинцев, живущих за границей, со своей деятельностью и пригласить их вступить в свои ряды.

«Миллионы украинцев уехали за границу, и сегодня наши люди повсюду. Мы знаем, что вы скучаете по дому и хотели бы вернуться. Третья штурмовая бригада выбрала боевой путь и защищает Украину на поле боя. Вы тоже можете вступить в наши ряды. Вы также можете поддержать армию дистанционно или создать местную инициативу. В этой битве нужен каждый», — говорится в описании мероприятия.

Менее чем через две недели четыре бойца из бригады должны были провести мероприятия в девяти европейских городах в Польше, Германии, Бельгии, Нидерландах, Чехии и Литве.

Элитное подразделение, участвующее в самых тяжелых боях
3-я отдельная штурмовая бригада — одно из элитных и наиболее оснащенных подразделений украинской армии. В ее состав входят несколько батальонов: пехотный, ударный, танковый и механизированный. Сформированная в начале 2023 года, она состоит из ветеранов-добровольцев и азовцев. Командиром 3-й «Штурмовой бригады» является Андрей Билецкий, основатель и первый командир полка «Азов».

В первые часы полномасштабного вторжения России в Украину бойцы подразделения участвовали в обороне Киева.

«Это бойцы из четырех разных батальонов», — говорится в листовке. «Ангел: боец 3-й роты 2-го механизированного батальона, помощник гранатометчика. Его бои видел весь мир благодаря съемкам GoPro. Он участвовал во многих операциях подразделения и был ранен. Он вернулся в подразделение, чтобы продолжить борьбу с врагом», — представляет первый из них.

Следующим выступает человек с позывным Лео.

«Командир 3-й роты 1-го штурмового батальона. Служил пулеметчиком в самых напряженных боях под Бахмутом, затем под Андреевкой, где был тяжело ранен. После реабилитации вернулся в строй и дожил до заслуженного повышения», — представляет бригаду другой представитель.

Боец 2-й роты 2-го штурмового батальона по прозвищу Гац, как говорят, любит оружие, больше всего пулемет, и одним из первых начал контрнаступление в Бахмуте.

В дискуссии также принимает участие командир 1-го механизированного батальона с позывным «ЖБ». Он служит в бригаде с момента ее создания. Воевал в Бахмуте, Авдеевке и в настоящее время дислоцируется в Харьковской и Луганской областях.

Участники мероприятия смогут сделать пожертвование в поддержку 3-й бригады или приобрести некоторые предметы на благотворительном аукционе.

Проект стартовал год назад, и за это время бойцы посетили почти все областные центры Украины. Сотни людей посетили их мероприятия. На этот раз они решили отправиться за границу, где живут сотни тысяч украинцев.

Однако в итоге лекции состоялись только в Варшаве и Вроцлаве. Предполагалось, что тур продолжится в других европейских странах, но из-за противодействия политиков и местных властей программа была отменена в нескольких европейских городах. По сообщению подразделения, это произошло по соображениям безопасности.

«По соображениям безопасности ранее объявленные встречи европейского тура в Берлине, Роттердаме, Брюсселе и Кельне не состоятся. Мы всегда соблюдаем все требования безопасности в Украине или за рубежом и не намерены подвергать наших людей угрозам и в этот раз. Купленные билеты будут возвращены. Мы обязательно встретимся и пообщаемся с украинцами в этих городах в другой раз», — написали они на своей странице в Facebook.

Следующей остановкой должна стать Прага. Лекция, билет на которую стоит 500 крон, должна была состоятся вечером в клубе Endorfin в Праге 10. 

«Мероприятие здесь не состоится. У меня нет никакой дополнительной информации», — сказала сотрудница «Эндорфина», представившаяся Аделой. Она не стала комментировать, кто отменил мероприятие — клуб или подразделение.

Вчера представительница подразделения подтвердила, что программа в Чехии пока не отменена, но место проведения, вероятно, будет другим. 

«Мы отменили мероприятие по соображениям безопасности. Я не могу сказать больше. Мероприятие состоится завтра, но место проведения мы уточним в течение завтрашнего дня», — сообщила изданию Seznam Zpravy пресс-секретарь подразделения Лжена Весняна.

Сегодня, в день проведения мероприятия, на сайте по покупке билетов указано место Divadlo X10 по адресу Charvátova 10/39. 

Заявление Endorphin о мероприятии полка «Азов»
Endorfin — это многофункциональное пространство для проведения мероприятий во Вршовице, Прага. Недавно к нам обратился клиент с просьбой арендовать зал для записи подкаста, что является обычным делом в Endorfin. Клиент не предоставил никакой дополнительной информации, и не было никаких указаний на то, что это будет мероприятие на военную тематику. В пятницу, 26 июля, мы получили информацию от третьего лица о том, что это политическое военное собрание. Поэтому, получив эту информацию, мы связались с организатором и немедленно расторгли договор аренды зала. Мы решительно отмежевываемся от запланированного сбора членов полка «Азов». Таким образом, отказ от аренды произошел с нашей стороны уже в пятницу 26 июля, что противоречит общедоступной информации на сегодняшний день.

Адела Рашкова, менеджер компании Endorfin

Конечна хочет, чтобы правительство дистанцировалось
Европейское турне возмутило и некоторых политиков в Чехии. Депутат Европарламента Катержина Конечна написала открытое письмо министру иностранных дел Яну Липавскому с просьбой к правительству дистанцироваться от этого события.

«Поскольку у вас наверняка есть свежая информация от спецслужб, мне не нужно долго объяснять историю полка „Азов“, а лишь напомнить, что это худшее из проявлений украинского национализма и неонацизма, полк, основанный расистом, членом „Правого сектора“ Адреем Билецким по прозвищу „Белый вождь“ (в настоящее время командир вышеупомянутого 3-го полка украинских националистов.) Штурмовая бригада), которой руководит Денис Прокопенко, неонацист и футбольный хулиган киевского „Динамо“», — пишет она в своем письме.

Министр Липавский ответил евродепутату в сети X. «Катержина, достаточно. Читая это, я засомневался, от какого государства вы были избраны. Скоро мы будем отмечать годовщину оккупации советскими танками. Эти же танки сейчас убивают в Украине, и Путин хотел бы, чтобы они пошли еще дальше. Если кто и подражает нацистам, убивая и похищая детей, так это Россия», — сказал он.

Ожидается, что после лекции в Праге бойцы 3-го отдельного штурмового подразделения переедут в Вильнюс.
Украина Чехия Прага

Комментарии:
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paylina 31 июля 2024 12:36
А, это те ребята из "Азова", против которых протестуют в Чехии. А смысл по заграницам-то ездить? Кто патриот - тот уже сам вернулся на родину и готов ее защищать. Остальные, особенно успевшие как следует обустроиться в Европе, от слов отдельно взятого Ангела теплый диван на окоп не поменяют. И вряд ли даже пойдут на такую встречу.
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