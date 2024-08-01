В Чехии 23 000 крон, а в Германии — от 65 000. Соцработников мало, и они недовольны зарплатой
3 августа 2024
18:00
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По данным профсоюзов, в настоящее время в социальных службах не хватает 3 000 работников. Они требуют 10-процентного повышения зарплаты для всех работников сектора, в то время как предложение Министерства труда предусматривает 7-10-процентное повышение для технических работников, но при этом не должна повышаться зарплата сиделок. Об этом представители Чешского профсоюза работников здравоохранения и социального обеспечения заявили на пресс-конференции. На прошлой неделе профсоюзы государственного сектора объявили забастовку в связи с ситуацией с оплатой труда. Они запланировали встречу с представителями правительства до конца августа и планируют провести акцию протеста осенью, если соглашение не будет достигнуто.
«Не хватает сотрудников не только в жилых учреждениях, но и на местах», — говорит Яна Хныкова, вице-президент профсоюза. Согласно подготовленному профсоюзом примеру, после 18 лет опыта работы чистая зарплата работника по уходу составляет, например, 23 000 крон. В Германии, по словам Хныковой, предлагают от 65 000 до 80 000 крон и бесплатное жилье. Профсоюзы также отмечают, что эта сфера не привлекает молодежь.
На прошлой неделе Министерство труда и социальных дел (MPSV) представило предложение, согласно которому с сентября базовая зарплата некоторых работников государственного сектора будет повышена либо на 850-3 850 крон, либо на 1 220-5 500 крон до вычета налогов в месяц, в зависимости от их квалификации и стажа. Это касается государственных служащих, работников культуры, технических работников в сфере социального обслуживания и здравоохранения, а также непедагогического персонала в сфере образования. Государственные служащие могут повысить свою зарплату либо на 1 130-4 780 крон, либо на 1 620-6 820 крон, а тарифы на зарплату должны вырасти на 7-10%, что обойдется государственному бюджету в 4,6 или 6,5 миллиарда крон к концу года.
По словам председателя профсоюза Дагмар Житиковой, повышение на 7-10% с сентября означает ежегодное повышение на 2,2-3,3%. «Изначально профсоюзы требовали повышения зарплаты на уровень инфляции. Потом мы хотели 15%, а 10% — это просто минимум», — сказала она. По ее словам, помимо работников социальных служб, зарплата должна повыситься и для медсестер или врачей.
«Это повышение не будет стоить государственному бюджету ничего в сфере здравоохранения и социальных услуг», — сказала Житникова. Здравоохранение в Чехии финансируется за счет государственного медицинского страхования, в распоряжении которого в этом году находится около 500 миллиардов крон. Министерство здравоохранения ранее заявляло, что около 60% оплаты больниц идет на оплату труда персонала, что выше, чем на Западе. Социальные услуги субсидируются регионами и государственным бюджетом.
Представители профсоюзов должны встретиться с министрами до того, как правительство окончательно утвердит бюджет на следующий год. По словам Житниковой, дата встречи будет определена после возвращения правительственных политиков из отпусков, но пока она точно не установлена. «Если мы не достигнем соглашения с правительством, мы обязательно организуем акции протеста осенью», — сказала председатель.
На прошлой неделе Министерство труда и социальных дел (MPSV) представило предложение, согласно которому с сентября базовая зарплата некоторых работников государственного сектора будет повышена либо на 850-3 850 крон, либо на 1 220-5 500 крон до вычета налогов в месяц, в зависимости от их квалификации и стажа. Это касается государственных служащих, работников культуры, технических работников в сфере социального обслуживания и здравоохранения, а также непедагогического персонала в сфере образования. Государственные служащие могут повысить свою зарплату либо на 1 130-4 780 крон, либо на 1 620-6 820 крон, а тарифы на зарплату должны вырасти на 7-10%, что обойдется государственному бюджету в 4,6 или 6,5 миллиарда крон к концу года.
По словам председателя профсоюза Дагмар Житиковой, повышение на 7-10% с сентября означает ежегодное повышение на 2,2-3,3%. «Изначально профсоюзы требовали повышения зарплаты на уровень инфляции. Потом мы хотели 15%, а 10% — это просто минимум», — сказала она. По ее словам, помимо работников социальных служб, зарплата должна повыситься и для медсестер или врачей.
«Это повышение не будет стоить государственному бюджету ничего в сфере здравоохранения и социальных услуг», — сказала Житникова. Здравоохранение в Чехии финансируется за счет государственного медицинского страхования, в распоряжении которого в этом году находится около 500 миллиардов крон. Министерство здравоохранения ранее заявляло, что около 60% оплаты больниц идет на оплату труда персонала, что выше, чем на Западе. Социальные услуги субсидируются регионами и государственным бюджетом.
Представители профсоюзов должны встретиться с министрами до того, как правительство окончательно утвердит бюджет на следующий год. По словам Житниковой, дата встречи будет определена после возвращения правительственных политиков из отпусков, но пока она точно не установлена. «Если мы не достигнем соглашения с правительством, мы обязательно организуем акции протеста осенью», — сказала председатель.
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