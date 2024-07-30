Несовершеннолетний гражданин Чехии задержан в связи с подготовкой к теракту на параде ЛГБТ Duhový Pride
2 августа 2024
09:00
145
Чешская полиция задержала несовершеннолетнего в связи с подготовкой теракта на Duhový Pride, крупнейшем публичном мероприятии ЛГБТ+ сообщества в Словакии. Как сообщили сегодня Deník N и Voxpot, молодой человек был соучредителем группы в социальной сети Telegram, члены которой радикализировали друг друга и активно планировали свое первое мероприятие в Братиславе. Суд отправил его под стражу.
Уголовные следователи из Национального центра по борьбе с терроризмом, экстремизмом и киберпреступностью арестовали чешского подростка в Моравии, пишут сайты. Он был взят под стражу судом по требованию прокурора, поскольку существовало обоснованное опасение, что он может помешать выяснению фактов, имеющих отношение к обвинению, и повторить преступную деятельность, за которую он преследуется«, — сообщил Радим Драгун, главный прокурор Оломоуца.
По словам Драгуна, чех не привлекается к ответственности за подготовку теракта на марше в Братиславе, поскольку он добровольно воздержался от дальнейших действий. Полиция обвиняет его в поддержке и поощрении терроризма, а также в создании, поддержке и поощрении движения, направленного на подавление прав и свобод человека. За эти преступления взрослому преступнику грозит до 15 лет лишения свободы, в то время как для несовершеннолетних наказание смягчается.
Газета N сообщила, что молодежная группа насчитывала сотни членов, в основном, несовершеннолетних. «Она объединяла людей, которые подшучивали друг над другом, радикализировали, посылали друг другу неонацистскую символику и, по словам полиции, активно планировали свою первую акцию, которая должна была состояться 20 июля в Братиславе. Во время мероприятия Duhový Pride они хотели убить участников марша», — говорится на сайте. Voxpot добавил, что чешские подростки якобы начали заявлять в интернете, в частности, что собираются изготовить оружие для нападения на участников парада ЛГБТ.
Пражская полиция заявила сегодня, что усилит меры безопасности на фестивале сексуальных меньшинств в Праге на следующей неделе из-за информации о планировании нападения на фестиваль в Братиславе. Полиция в настоящиее время не располагает информацией о том, что пражский фестиваль подвергается особой опасности.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
08:00
2 АВГУСТА 2024
343
Неделю назад мужчину в центре Остравы укусила летучая мышь. Лабораторные анализы впоследствии подтвердили наличие бешенства у животного. Передача этого специфического типа вируса бешенства человеку...
22:00
1 АВГУСТА 2024
339
Астрономическим снимком сегодняшнего дня, четверга, 1 августа, американское космическое агентство NASA назвало фотографию кометы Ольберса над замком Кунетицкая Гора в восточной Чехии. Ее автор —...
15:00
1 АВГУСТА 2024
498
Чешский национальный банк (ЧНБ) продолжает снижать процентные ставки, но замедлил темпы. На заседании в четверг банковский совет, состоящий из семи членов, решил снизить базовую процентную ставку...
14:00
1 АВГУСТА 2024
412
Цены на топливо в Чехии продолжают падать. Самый продаваемый бензин Natural 95 за неделю подешевел на 19 геллеров и стоит в среднем 38,15 крон/л. Литр дизельного топлива продается в среднем за...
11:00
1 АВГУСТА 2024
407
Уровень инфляции в еврозоне ускорился до 2,6 процента в июле с 2,5 процента в июне, сообщило статистическое бюро Евростат в своем оперативном прогнозе. Это неожиданный результат, поскольку...
09:00
1 АВГУСТА 2024
1435
ПОДОЗРИТЕЛЬНАЯ НАХОДКА НА УЛИЦЕ В ПРАГЕ, ГДЕ ПРОХОДИЛА АКЦИЯ ПОЛКА «АЗОВ». НА МЕСТЕ РАБОТАЛ ПИРОТЕХНИК
На улице Харватова в центре Праги, где проходила демонстрация против акции ветеранов полка «Азов», полицейские обнаружили сумку, в которой, по словам очевидцев, находилась коробка с торчащими из...
22:00
31 ИЮЛЯ 2024
1729
Евродепутат от партии «Пираты» Маркета Грегорова назвала Ондржея Достала, также избранного по списку кандидатов «Достаточно!» во главе с Катержиной Конечной, пророссийским. Ее беспокоит тот факт,...
15:30
31 ИЮЛЯ 2024
1092
В ближайшие дни высокие температуры в Чехии будут сопровождаться грозами и сильными дождями. В четверг грозы пройдут в юго-западной половине Чешской Республики, где может выпасть около 60...
12:00
31 ИЮЛЯ 2024
1830
УКРАИНСКИЕ СОЛДАТЫ СЕГОДНЯ ПРОВЕДУТ РЕКРУТИНГ В ПРАГЕ. ОДНАКО КЛУБ ОТКАЗАЛ ИМ В ПОМЕЩЕНИИ ДЛЯ МЕРОПРИЯТИЯ
Бойцы одного из элитных подразделений Украины организуют европейское турне, чтобы показать украинцам, чем они занимаются, и, возможно, даже их в свои ряды. Они также заедут в Прагу. Но в других...
11:00
31 ИЮЛЯ 2024
878
14-й фестиваль Prague Pride в этом году предложит 213 мероприятий с 5 по 11 августа в нескольких местах мегаполиса. На этот раз лозунгом мероприятия, посвященной темам геев, лесбиянок, бисексуалов...
21:00
30 ИЮЛЯ 2024
1001
Украина гарантирует бесперебойный транзит нефти для компаний, не подпадающих под санкции, и готова решить проблемы транзита со Словакией. Как сообщает Reuters, об этом сегодня заявил заместитель...
15:00
30 ИЮЛЯ 2024
4647
Во вторник и среду утром на небе можно будет увидеть ряд небесных скоплений, состоящих из тройки планет Солнечной системы, Луны и звездных скоплений Плеяды и Гиады. Впечатляющее небесное зрелище...
14:00
30 ИЮЛЯ 2024
657
Во втором квартале этого года чешская экономика выросла на 0,4% в годовом исчислении, в основном за счет потребления домохозяйств. В квартальном сравнении валовой внутренний продукт (ВВП) вырос на...
11:30
30 ИЮЛЯ 2024
1952
«КАТЕРЖИНА, ХВАТИТ», — ЛИПАВСКИЙ РЕАГИРУЕТ НА ЖАЛОБЫ КОММУНИСТОВ НА ВИЗИТ УКРАИНСКОЙ БРИГАДЫ ПОЛКА «АЗОВ» В ПРАГУ
Лидер коммунистов и депутат Европарламента Катержина Конечна выступила против визита членов украинской бригады полка «Азов» в Прагу. По ее словам, они неонацисты. Российская пропаганда использует...
10:50
30 ИЮЛЯ 2024
1738
Автомобильная магистраль D7 закрыта из-за аварии с участием двух грузовиков и фургонов. По данным полиции, водитель грузовика врезался в неподвижные машины техобслуживания при перестроении в правую...