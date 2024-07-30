Несовершеннолетний гражданин Чехии задержан в связи с подготовкой к теракту на параде ЛГБТ Duhový Pride

Уголовные следователи из Национального центра по борьбе с терроризмом, экстремизмом и киберпреступностью арестовали чешского подростка в Моравии, пишут сайты. Он был взят под стражу судом по требованию прокурора, поскольку существовало обоснованное опасение, что он может помешать выяснению фактов, имеющих отношение к обвинению, и повторить преступную деятельность, за которую он преследуется«, — сообщил Радим Драгун, главный прокурор Оломоуца.





По словам Драгуна, чех не привлекается к ответственности за подготовку теракта на марше в Братиславе, поскольку он добровольно воздержался от дальнейших действий. Полиция обвиняет его в поддержке и поощрении терроризма, а также в создании, поддержке и поощрении движения, направленного на подавление прав и свобод человека. За эти преступления взрослому преступнику грозит до 15 лет лишения свободы, в то время как для несовершеннолетних наказание смягчается.





Газета N сообщила, что молодежная группа насчитывала сотни членов, в основном, несовершеннолетних. «Она объединяла людей, которые подшучивали друг над другом, радикализировали, посылали друг другу неонацистскую символику и, по словам полиции, активно планировали свою первую акцию, которая должна была состояться 20 июля в Братиславе. Во время мероприятия Duhový Pride они хотели убить участников марша», — говорится на сайте. Voxpot добавил, что чешские подростки якобы начали заявлять в интернете, в частности, что собираются изготовить оружие для нападения на участников парада ЛГБТ.





Пражская полиция заявила сегодня, что усилит меры безопасности на фестивале сексуальных меньшинств в Праге на следующей неделе из-за информации о планировании нападения на фестиваль в Братиславе. Полиция в настоящиее время не располагает информацией о том, что пражский фестиваль подвергается особой опасности.