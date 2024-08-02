В Чехии зарегистрировано 23 471 украинское авто. Как им быть с техосмотром?

Граждане Украины могут зарегистрировать свои транспортные средства в течение семи дней после получения временной защиты или визы в любом муниципальном учреждении с расширенной юрисдикцией, осуществляющем регистрацию транспортных средств. «Эта регистрация не является постановкой на учет, она не требует прохождения регулярных технических осмотров на SТК», — сказал Яковлевич.



По его словам, украинский автомобиль может свободно передвигаться в международном сообщении на территории Чехии в течение шести месяцев. По словам Яковлевича, в настоящее время в чешском реестре транспортных средств находится почти 6,7 миллиона эксплуатируемых легковых автомобилей, которые также подлежат проверке на STK.



По словам пресс-секретаря, даже без проверок STK украинские водители обязаны содержать свои автомобили в надлежащем техническом и эксплуатационном состоянии. Кроме «зеленой карты», они должны иметь действующие украинские регистрационные документы на транспортное средство и водительское удостоверение, добавил Яковлевич.



По словам министра транспорта Мартина Купки (ODS), в прошлом году государство создало базу данных украинских транспортных средств, чтобы можно было отследить ответственность нарушителей, то есть связать транспортное средство с конкретным человеком. «Отсутствие в базе карается штрафом до 30 000 крон. Контроль за транспортными средствами на дорогах осуществляет полиция», — сказал Яковлевич.



Для регистрации в базе данных украинских транспортных средств их владельцам необходимы документ, удостоверяющий личность, свидетельство о регистрации транспортного средства или техническая лицензия, а также анкета водителя, в которой заявитель заполняет основную информацию о себе и своем транспортном средстве.