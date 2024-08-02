В Чехии зарегистрировано 23 471 украинское авто. Как им быть с техосмотром?
5 августа 2024
17:00
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По состоянию на 1 августа Чешское государство зарегистрировало 23 471 автомобиль украинских водителей. С 1 января они обязаны зарегистрировать свои автомобили в компетентном органе в течение семи дней после получения временной защиты или визы. При этом не требуется регулярно проходить техосмотр на станциях технического осмотра (STK). Однако они обязаны иметь так называемую «зеленую карту», то есть сертификат страхования ответственности перед третьими лицами, сообщил Ян Яковлевич, пресс-секретарь Министерства транспорта.
Граждане Украины могут зарегистрировать свои транспортные средства в течение семи дней после получения временной защиты или визы в любом муниципальном учреждении с расширенной юрисдикцией, осуществляющем регистрацию транспортных средств. «Эта регистрация не является постановкой на учет, она не требует прохождения регулярных технических осмотров на SТК», — сказал Яковлевич.
По его словам, украинский автомобиль может свободно передвигаться в международном сообщении на территории Чехии в течение шести месяцев. По словам Яковлевича, в настоящее время в чешском реестре транспортных средств находится почти 6,7 миллиона эксплуатируемых легковых автомобилей, которые также подлежат проверке на STK.
По словам пресс-секретаря, даже без проверок STK украинские водители обязаны содержать свои автомобили в надлежащем техническом и эксплуатационном состоянии. Кроме «зеленой карты», они должны иметь действующие украинские регистрационные документы на транспортное средство и водительское удостоверение, добавил Яковлевич.
По словам министра транспорта Мартина Купки (ODS), в прошлом году государство создало базу данных украинских транспортных средств, чтобы можно было отследить ответственность нарушителей, то есть связать транспортное средство с конкретным человеком. «Отсутствие в базе карается штрафом до 30 000 крон. Контроль за транспортными средствами на дорогах осуществляет полиция», — сказал Яковлевич.
Для регистрации в базе данных украинских транспортных средств их владельцам необходимы документ, удостоверяющий личность, свидетельство о регистрации транспортного средства или техническая лицензия, а также анкета водителя, в которой заявитель заполняет основную информацию о себе и своем транспортном средстве.
По его словам, украинский автомобиль может свободно передвигаться в международном сообщении на территории Чехии в течение шести месяцев. По словам Яковлевича, в настоящее время в чешском реестре транспортных средств находится почти 6,7 миллиона эксплуатируемых легковых автомобилей, которые также подлежат проверке на STK.
По словам пресс-секретаря, даже без проверок STK украинские водители обязаны содержать свои автомобили в надлежащем техническом и эксплуатационном состоянии. Кроме «зеленой карты», они должны иметь действующие украинские регистрационные документы на транспортное средство и водительское удостоверение, добавил Яковлевич.
По словам министра транспорта Мартина Купки (ODS), в прошлом году государство создало базу данных украинских транспортных средств, чтобы можно было отследить ответственность нарушителей, то есть связать транспортное средство с конкретным человеком. «Отсутствие в базе карается штрафом до 30 000 крон. Контроль за транспортными средствами на дорогах осуществляет полиция», — сказал Яковлевич.
Для регистрации в базе данных украинских транспортных средств их владельцам необходимы документ, удостоверяющий личность, свидетельство о регистрации транспортного средства или техническая лицензия, а также анкета водителя, в которой заявитель заполняет основную информацию о себе и своем транспортном средстве.
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