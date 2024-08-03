Прокурор требует десять лет тюрьмы для чешского солдата за мародерство в Украине

Симан обвиняется, с одной стороны, в проступке службы в иностранных вооруженных силах, а с другой — в преступлении мародерства в районе боевых действий. За грабеж мужчине грозит от восьми до 20 лет лишения свободы или даже исключительное наказание. «Все знают, что воровать не следует, — сказал прокурор Мартин Били. — Отягчающими обстоятельствами является тот факт, что он совершил два преступных деяния, а также то, что он совершил это из корыстных побуждений». Он отметил, что Украина и ее народ пострадали от военного конфликта и действия, ухудшающие положение украинцев, недопустимы.



У 27-летнего Симана нет судимостей, он два года прослужил профессиональным военным в чешской армии. В конце марта 2022 года он присоединился к украинскому добровольческому батальону «Карпатская Сечь». При этом у него не было разрешения от президента Чехии воевать в иностранной армии. Он утверждает, что это было основано на обещании премьер-министра и бывшего президента Чехии не преследовать людей, которые едут воевать в Украину. Однако он не просил администрацию президента прекратить его уголовное преследование.



Симан прошел базовую подготовку в Украине и был вооружен. С группой, которой он командовал, он впоследствии двинулся в города Ирпень и Буча. Там ему было поручено патрулировать траншеи и проводить так называемые операции по зачистке. Прокурор утверждает, что Симан, выполняя приказы и в свободное от работы время, присвоил вещи как павших солдат, так и мирных жителей, например, кольцо, другие украшения, инвестиционные золотые и серебряные слитки, наличные деньги. В апреле 2022 года Симана задержали украинские военные, после чего он уехал обратно на родину.



Ранее мужчина показал, что поехал в Украину, потому что его семья родом оттуда. «Я хотел помочь им, защитить их, бороться за них и, возможно — но на самом деле только возможно — стать героем», — заявил он в суде. По его словам, тот, кто не был в той или иной ситуации и не испытал ее, не может ее понять. «Я хотел бы извиниться перед всеми, кого оскорбило мое поведение», — сказал он.



По словам Симана, все подразделения базировались в заброшенных домах украинских жителей, поэтому для солдат было обычным делом использовать там ресурсы. По его словам, найденные ценности, деньги и электроника выносились на случай, если места будут отбиты россиянами. Он заявил, что с его стороны было морально неправильно брать вещи и что по собственному желанию, без ведома начальства, он взял лишь кислородную маску и солнцезащитные очки в качестве сувениров.



«Я взял некоторые вещи, о которых говорится в обвинительном заключении, но я не взял ничего из этого для обогащения. Я мог бы взять гораздо более ценные вещи. Сегодня я знаю, что приказы моего начальства меня не оправдывают. Но как солдат я был вынужден подчиняться приказам. Послушание — одна из характеристик солдата», — добавил он.