Фальшивые банкиры пробуют новый вид мошенничества, используя личные данные граждан

«Афера заключается в том, что звонящий вам человек знает некоторые данные из ваших личных документов, например часть идентификационного номера или ваш адрес. Это внушает людям уверенность, что это действительно сотрудник банка, в котором у них хранятся деньги», — пояснила пресс-секретарь полиции Моника Кожумпликова.





Это и произошло с мужчиной, которому позвонил предполагаемый сотрудник банка и попросил подтвердить, что он подал заявку на кредит в размере 250 000 крон в филиале в Брно. «Когда мужчина заявил, что не обращался за кредитом и даже не был в Брно, банкир назвал ему часть его идентификационного номера и точный адрес. Затем он сказал мужчине, что кто-то, вероятно, подделал его документы и таким образом мог подать заявку на получение кредита на его имя в других банках, а также забрать его сбережения», — пояснила представитель полиции.





За этим последовал звонок еще одного предполагаемого банкира из другого банка и, наконец, звонок от личного менеджера, который предложил мужчине решение: с его помощью перевести все свои сбережения из разных банков на запасной счет в ЧНБ.





«Они вместе создали „запасной“ счет, и по указанию менеджера мужчина постепенно переводил на него все средства. В тот же вечер он получил электронное письмо от одного из своих банков, в котором говорилось, что деньги не переведены, потому что действия напоминают мошеннические», — отметила Кожумпликова, добавив, что мужчина сразу же заблокировал все остальные счета, а на следующий день подал заявление о возбуждении уголовного дела.





Удастся ли следователям спасти хотя бы часть средств, станет ясно в ближайшие дни. Если мошенники будут обнаружены, им грозит до пяти лет лишения свободы.