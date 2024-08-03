Фальшивые банкиры пробуют новый вид мошенничества, используя личные данные граждан
6 августа 2024
14:00
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62-летний мужчина в Злинском крае потерял 450 000 собственных и 140 000 крон, принадлежащих фирме, в считаные мгновения во время телефонных разговоров с незнакомцами, выдававшими себя за банкиров. Умелые манипуляторы пробуют новый вид мошенничества, позволяющий лишить жертву всех сбережений.
«Афера заключается в том, что звонящий вам человек знает некоторые данные из ваших личных документов, например часть идентификационного номера или ваш адрес. Это внушает людям уверенность, что это действительно сотрудник банка, в котором у них хранятся деньги», — пояснила пресс-секретарь полиции Моника Кожумпликова.
Это и произошло с мужчиной, которому позвонил предполагаемый сотрудник банка и попросил подтвердить, что он подал заявку на кредит в размере 250 000 крон в филиале в Брно. «Когда мужчина заявил, что не обращался за кредитом и даже не был в Брно, банкир назвал ему часть его идентификационного номера и точный адрес. Затем он сказал мужчине, что кто-то, вероятно, подделал его документы и таким образом мог подать заявку на получение кредита на его имя в других банках, а также забрать его сбережения», — пояснила представитель полиции.
За этим последовал звонок еще одного предполагаемого банкира из другого банка и, наконец, звонок от личного менеджера, который предложил мужчине решение: с его помощью перевести все свои сбережения из разных банков на запасной счет в ЧНБ.
«Они вместе создали „запасной“ счет, и по указанию менеджера мужчина постепенно переводил на него все средства. В тот же вечер он получил электронное письмо от одного из своих банков, в котором говорилось, что деньги не переведены, потому что действия напоминают мошеннические», — отметила Кожумпликова, добавив, что мужчина сразу же заблокировал все остальные счета, а на следующий день подал заявление о возбуждении уголовного дела.
Удастся ли следователям спасти хотя бы часть средств, станет ясно в ближайшие дни. Если мошенники будут обнаружены, им грозит до пяти лет лишения свободы.
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