Еще один мужчина арестован в Германии за изнасилование чешских студенток

Второй подозреваемый, 25-летний мужчина, на которого был выдан ордер на арест, был задержан полицией 1 августа во время пограничного контроля в Баден-Вюртемберге. Он был доставлен в суд и с тех пор находится под стражей, сообщили в полиции Тюрингии.



Девушки, 17 и 18 лет, находились в тюрингском городе Гера по студенческому обмену. Предполагается, что преступление произошло в воскресенье, 12 ноября, между 5 и 7 часами утра, когда девушки возвращались с танцевального вечера и шли по улицам Хайнрихштрассе и Клара-Вибигштрассе.



Согласно их показаниям, к ним подошли двое неизвестных мужчин. Затем к ним присоединились другие мужчины, и двух школьниц против их воли затолкали в квартиру, где изнасиловали, сообщает mdr.de со ссылкой на полицейский отчет.



Девушки были доставлены в больницу для обследования и подали заявление о возбуждении уголовного дела. Год спустя полицейским удалось установить личности нескольких подозреваемых, и прокуратура предъявила обвинения трем сирийцам в возрасте 22, 25 и 30 лет, сообщила полиция.



По данным газеты Bild, в изнасиловании могли участвовать до восьми человек. Трое обвиняемых, как предполагается, насиловали девушек, а остальные стояли в стороне. Неизвестно, удалось ли установить их личности.