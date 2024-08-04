Еще один мужчина арестован в Германии за изнасилование чешских студенток
6 августа 2024
20:00
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Немецкая полиция в середине июля арестовала 30-летнего мужчину сирийской национальности по подозрению в изнасиловании двух молодых чешских женщин в прошлом году.
Второй подозреваемый, 25-летний мужчина, на которого был выдан ордер на арест, был задержан полицией 1 августа во время пограничного контроля в Баден-Вюртемберге. Он был доставлен в суд и с тех пор находится под стражей, сообщили в полиции Тюрингии.
Девушки, 17 и 18 лет, находились в тюрингском городе Гера по студенческому обмену. Предполагается, что преступление произошло в воскресенье, 12 ноября, между 5 и 7 часами утра, когда девушки возвращались с танцевального вечера и шли по улицам Хайнрихштрассе и Клара-Вибигштрассе.
Согласно их показаниям, к ним подошли двое неизвестных мужчин. Затем к ним присоединились другие мужчины, и двух школьниц против их воли затолкали в квартиру, где изнасиловали, сообщает mdr.de со ссылкой на полицейский отчет.
Девушки были доставлены в больницу для обследования и подали заявление о возбуждении уголовного дела. Год спустя полицейским удалось установить личности нескольких подозреваемых, и прокуратура предъявила обвинения трем сирийцам в возрасте 22, 25 и 30 лет, сообщила полиция.
По данным газеты Bild, в изнасиловании могли участвовать до восьми человек. Трое обвиняемых, как предполагается, насиловали девушек, а остальные стояли в стороне. Неизвестно, удалось ли установить их личности.
Девушки, 17 и 18 лет, находились в тюрингском городе Гера по студенческому обмену. Предполагается, что преступление произошло в воскресенье, 12 ноября, между 5 и 7 часами утра, когда девушки возвращались с танцевального вечера и шли по улицам Хайнрихштрассе и Клара-Вибигштрассе.
Согласно их показаниям, к ним подошли двое неизвестных мужчин. Затем к ним присоединились другие мужчины, и двух школьниц против их воли затолкали в квартиру, где изнасиловали, сообщает mdr.de со ссылкой на полицейский отчет.
Девушки были доставлены в больницу для обследования и подали заявление о возбуждении уголовного дела. Год спустя полицейским удалось установить личности нескольких подозреваемых, и прокуратура предъявила обвинения трем сирийцам в возрасте 22, 25 и 30 лет, сообщила полиция.
По данным газеты Bild, в изнасиловании могли участвовать до восьми человек. Трое обвиняемых, как предполагается, насиловали девушек, а остальные стояли в стороне. Неизвестно, удалось ли установить их личности.
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