В Чехии выросла безработица — какие основные причины?
8 августа 2024
22:00
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Уровень безработицы в Чехии в июле достиг 3,8%, что на 0,2% выше, чем в июне и мае. Рост связан с традиционным затуханием эффекта сезонного всплеска занятости. Число безработных на конец июля составило 283 011 человек, что на 10 327 человек больше, чем в предыдущем месяце. Об этом сообщило Бюро труда (ÚP) в пресс-релизе в четверг. В прошлом году в июле уровень безработицы был ниже — 3,5%.
Небольшой рост безработицы в июле является следствием обычных сезонных тенденций, сообщает Бюро трудовой статистики.
«Это также связано со снижением активности компаний по найму новых сотрудников, что типично для летних месяцев. Мы также видим начинающийся интерес к рынку труда среди недавних выпускников. В целом, доля безработных все еще находится на низком уровне, и в долгосрочной перспективе Чешская Республика демонстрирует очень хорошие показатели по сравнению с другими странами ЕС», — добавил министр труда и социальных дел Мариан Юречка (KDU-ČSL).
Однако Павел Собишек, главный экономист UniCredit Bank, отметил, что увеличение числа безработных в июле более чем на 10 000 человек в последний раз происходило в 2020 году, когда в стране разразилась пандемия.
Восьмой месяц подряд бюро регистрирует меньше вакансий, чем соискателей, которых в июле насчитывалось около 262 000.
Более того, по мнению аналитика Akcenta Мирослава Новака, во второй половине года предложение вакансий, скорее всего, сократится. «Однако большинству работодателей это пока не сильно поможет, так как ситуация на рынке труда останется напряженной там, где спрос на работников наиболее высок (в основном в Праге, Среднечешском крае, Пльзеньском крае, Пардубицком крае)», — сказал он в своем комментарии к июльским данным.
«Насыщенный рынок труда — это проблема, особенно для строительного сектора, для которого он является основным препятствием для дальнейшего развития», — сказал он.
Самый высокий уровень безработицы зафиксирован в регионе Усти-над-Лабем, где в июле без работы остались 6% населения. С другой стороны, в Праге и Высочине уровень безработицы был самым низким (2,9%).
В число людей, зарегистрированных в центрах занятости, входят безработные, которые не могут приступить к работе немедленно. Это, например, люди, проходящие курсы переподготовки, безработные женщины в декретном отпуске, заключенные или безработные, находящиеся на больничном.
Число так называемых свободных соискателей в возрасте 15-64 лет, которые могут сразу приступить к работе, в июле составило в Чехии 261 219 человек.
Во второй половине года Русинко ожидает, что сначала безработица будет стагнировать, а к концу года ее уровень может превысить четыре процента, хотя он пока не ожидает массовых увольнений, несмотря на неубедительные показатели чешской экономики.
«Однако дальнейшее охлаждение рынка труда будет происходить в основном из-за слабых показателей обрабатывающей промышленности, перспективы которой также отягощены высоким уровнем неопределенности и рисками падения», — пояснил он.
«Это также связано со снижением активности компаний по найму новых сотрудников, что типично для летних месяцев. Мы также видим начинающийся интерес к рынку труда среди недавних выпускников. В целом, доля безработных все еще находится на низком уровне, и в долгосрочной перспективе Чешская Республика демонстрирует очень хорошие показатели по сравнению с другими странами ЕС», — добавил министр труда и социальных дел Мариан Юречка (KDU-ČSL).
Однако Павел Собишек, главный экономист UniCredit Bank, отметил, что увеличение числа безработных в июле более чем на 10 000 человек в последний раз происходило в 2020 году, когда в стране разразилась пандемия.
Восьмой месяц подряд бюро регистрирует меньше вакансий, чем соискателей, которых в июле насчитывалось около 262 000.
Более того, по мнению аналитика Akcenta Мирослава Новака, во второй половине года предложение вакансий, скорее всего, сократится. «Однако большинству работодателей это пока не сильно поможет, так как ситуация на рынке труда останется напряженной там, где спрос на работников наиболее высок (в основном в Праге, Среднечешском крае, Пльзеньском крае, Пардубицком крае)», — сказал он в своем комментарии к июльским данным.
«Насыщенный рынок труда — это проблема, особенно для строительного сектора, для которого он является основным препятствием для дальнейшего развития», — сказал он.
Самый высокий уровень безработицы зафиксирован в регионе Усти-над-Лабем, где в июле без работы остались 6% населения. С другой стороны, в Праге и Высочине уровень безработицы был самым низким (2,9%).
В число людей, зарегистрированных в центрах занятости, входят безработные, которые не могут приступить к работе немедленно. Это, например, люди, проходящие курсы переподготовки, безработные женщины в декретном отпуске, заключенные или безработные, находящиеся на больничном.
Число так называемых свободных соискателей в возрасте 15-64 лет, которые могут сразу приступить к работе, в июле составило в Чехии 261 219 человек.
Во второй половине года Русинко ожидает, что сначала безработица будет стагнировать, а к концу года ее уровень может превысить четыре процента, хотя он пока не ожидает массовых увольнений, несмотря на неубедительные показатели чешской экономики.
«Однако дальнейшее охлаждение рынка труда будет происходить в основном из-за слабых показателей обрабатывающей промышленности, перспективы которой также отягощены высоким уровнем неопределенности и рисками падения», — пояснил он.
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