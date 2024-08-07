Массовое увольнение в Ческа-Липе. Компания по производству чехлов для автокресел увольняет сотни людей
8 августа 2024
20:00
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До прошлого года на заводе Adient в Ческа-Липе покрытие для автомобильных сидений производилось в три смены, включая ночную. Но затем компания, расположенная в промышленной зоне Ческа-Липа — Дубица, сократила производство до двух смен, а весной этого года произошли крупные увольнения. С июня производство работает только в одну смену.
По словам пресс-секретаря компании Анеты Шераковой, сотни людей потеряли работу в прошлом и этом году. Только в этом году в бюро по трудоустройству зарегистрировались 124 человека, 84 из них — женщины. Компания нанимала их в качестве швей.
Катержина Садилкова, директор регионального отделения центра занятости в Либереце, подтвердила это информационному агентству.
«Я проработала здесь 13 лет. Меня уволили по сокращению штата. Работы нет. Раньше здесь шили автомобильную обивку для нескольких автомобильных компаний одновременно, теперь остался только Karoq от Škoda и Land Rover. В этом году они также шили чехлы для Kodiaq и Octavia A8, но Kodiaq завершили этой весной, и говорят, что A8 тоже заканчивается, говорят, что производство переносится в другое место, речь идет о Боснии и Герцеговине», — рассказала одна из женщин, потерявших работу в Adient в этом году.
Об Adient
Adient — американская компания, которая была образована в 2015 году путем выделения автомобильного подразделения из Johnson Controls (JC). Она независима от JC, ее штаб-квартира находится в Дублине, Ирландия, и имеет шесть производственных предприятий в стране в рамках двух подразделений.
В рамках подразделения Trim компания Adient производит автомобильные чехлы для сидений. В это подразделение входят заводы в Ческа-Липе, Страж-под-Ральскем и Роуднице-над-Лабем.
Подразделение JIT занимается сборкой и монтажом автомобильных сидений и включает в себя заводы в Млада-Болеславе, Квасинах и Новой Хосподе под Пльзнем.
Завод в Ческа-Липе начал производство в 1992 году и является старейшим чешским заводом Adient. Компания утверждает, что на нем работает 600 человек, более двух третей из которых — женщины.
На заводе Adient в Ческа-Липе работают десятки мужчин и женщин из Монголии. В Ческа-Липе, городе с населением 36 000 человек, живет более полутора сотен выходцев оттуда, и благодаря Adient Ческа-Липа известна как «столица монголов» в Чешской Республике.
По словам представителей компании, причиной резкого сокращения производства и увольнений стали глобальные изменения в автомобильной промышленности. «Для поставщиков это означает новые проблемы, связанные с переходом на электромобильность, нарушением цепочки поставок, экономическим спадом и снижением потребительского спроса», — заявила представитель Adient Анета Шеракова.
Шеракова отметила, что подразделение Trim, которое производит чехлы для автомобилей и в которое входит завод в Ческа-Липе, имеет избыточные мощности. По ее словам, компания пытается сбалансировать свои производственные операции, что должно было привести к сокращению рабочих мест в Ческа-Липе.
С конца прошлого года Бюро по трудоустройству поддерживает контакт с предприятием в связи с большим количеством увольнений. Сотрудники филиала в городе Ческа-Липа выезжают непосредственно на завод и консультируют работников по вопросам регистрации в центре занятости, а также предоставляют информацию о переобучении и других проектах и услугах для соискателей.
«Даже регистрация соискателей происходит непосредственно на предприятии. С начала сотрудничества было проведено в общей сложности семь информационных встреч, в которых приняли участие 106 сотрудников, и еще две встречи запланированы на конец августа этого года. Было проведено три встречи с целью регистрации ищущих работу, и еще одна запланирована на октябрь этого года», — сказала Катержина Садилкова, руководитель Либерецкого бюро труда.
Швеи и монголы
Она подтвердила, что большинство зарегистрированных женщин — швеи. По ее словам, некоторые из них нашли работу в небольших швейных мастерских в регионе, другие переехали на другой завод Adient в Страж-под-Ральскем, а третьи заняли вакантные места рабочих на других заводах в промышленных зонах Дубице и Добранова. Однако это должности, не связанные со швейным производством.
Среди уволенных с предприятия Adient есть и представители очень большой монгольской общины в Ческа-Липа. Бюро по трудоустройству также поддерживает с ними контакт. «Регистрация монгольских работников происходит на предприятии при участии переводчика компании, большинство этих работников снимаются с регистрации в течение трех месяцев после оформления смены работодателя», — отметила Катержина Садилкова.
Промышленная зона в Ческа-Липа уже пережила одно крупное увольнение несколько лет назад. В 2010 году компания Delphi Packard, производитель жгутов проводов для автомобилей, полностью закрылась. Тогда она перенесла производство в Румынию и уволила 1 400 человек в Ческа-Липа, большая часть которых нашла новую работу в современной компании Adient, тогда еще под названием Johnson Controls.
Катержина Садилкова, директор регионального отделения центра занятости в Либереце, подтвердила это информационному агентству.
«Я проработала здесь 13 лет. Меня уволили по сокращению штата. Работы нет. Раньше здесь шили автомобильную обивку для нескольких автомобильных компаний одновременно, теперь остался только Karoq от Škoda и Land Rover. В этом году они также шили чехлы для Kodiaq и Octavia A8, но Kodiaq завершили этой весной, и говорят, что A8 тоже заканчивается, говорят, что производство переносится в другое место, речь идет о Боснии и Герцеговине», — рассказала одна из женщин, потерявших работу в Adient в этом году.
Об Adient
Adient — американская компания, которая была образована в 2015 году путем выделения автомобильного подразделения из Johnson Controls (JC). Она независима от JC, ее штаб-квартира находится в Дублине, Ирландия, и имеет шесть производственных предприятий в стране в рамках двух подразделений.
В рамках подразделения Trim компания Adient производит автомобильные чехлы для сидений. В это подразделение входят заводы в Ческа-Липе, Страж-под-Ральскем и Роуднице-над-Лабем.
Подразделение JIT занимается сборкой и монтажом автомобильных сидений и включает в себя заводы в Млада-Болеславе, Квасинах и Новой Хосподе под Пльзнем.
Завод в Ческа-Липе начал производство в 1992 году и является старейшим чешским заводом Adient. Компания утверждает, что на нем работает 600 человек, более двух третей из которых — женщины.
На заводе Adient в Ческа-Липе работают десятки мужчин и женщин из Монголии. В Ческа-Липе, городе с населением 36 000 человек, живет более полутора сотен выходцев оттуда, и благодаря Adient Ческа-Липа известна как «столица монголов» в Чешской Республике.
По словам представителей компании, причиной резкого сокращения производства и увольнений стали глобальные изменения в автомобильной промышленности. «Для поставщиков это означает новые проблемы, связанные с переходом на электромобильность, нарушением цепочки поставок, экономическим спадом и снижением потребительского спроса», — заявила представитель Adient Анета Шеракова.
Шеракова отметила, что подразделение Trim, которое производит чехлы для автомобилей и в которое входит завод в Ческа-Липе, имеет избыточные мощности. По ее словам, компания пытается сбалансировать свои производственные операции, что должно было привести к сокращению рабочих мест в Ческа-Липе.
С конца прошлого года Бюро по трудоустройству поддерживает контакт с предприятием в связи с большим количеством увольнений. Сотрудники филиала в городе Ческа-Липа выезжают непосредственно на завод и консультируют работников по вопросам регистрации в центре занятости, а также предоставляют информацию о переобучении и других проектах и услугах для соискателей.
«Даже регистрация соискателей происходит непосредственно на предприятии. С начала сотрудничества было проведено в общей сложности семь информационных встреч, в которых приняли участие 106 сотрудников, и еще две встречи запланированы на конец августа этого года. Было проведено три встречи с целью регистрации ищущих работу, и еще одна запланирована на октябрь этого года», — сказала Катержина Садилкова, руководитель Либерецкого бюро труда.
Швеи и монголы
Она подтвердила, что большинство зарегистрированных женщин — швеи. По ее словам, некоторые из них нашли работу в небольших швейных мастерских в регионе, другие переехали на другой завод Adient в Страж-под-Ральскем, а третьи заняли вакантные места рабочих на других заводах в промышленных зонах Дубице и Добранова. Однако это должности, не связанные со швейным производством.
Среди уволенных с предприятия Adient есть и представители очень большой монгольской общины в Ческа-Липа. Бюро по трудоустройству также поддерживает с ними контакт. «Регистрация монгольских работников происходит на предприятии при участии переводчика компании, большинство этих работников снимаются с регистрации в течение трех месяцев после оформления смены работодателя», — отметила Катержина Садилкова.
Промышленная зона в Ческа-Липа уже пережила одно крупное увольнение несколько лет назад. В 2010 году компания Delphi Packard, производитель жгутов проводов для автомобилей, полностью закрылась. Тогда она перенесла производство в Румынию и уволила 1 400 человек в Ческа-Липа, большая часть которых нашла новую работу в современной компании Adient, тогда еще под названием Johnson Controls.
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