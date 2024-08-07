Акт отчаяния. Украинский водитель, не получивший зарплату, угрожал поджечь себя у КПП работодателя

Перед тем как войти на территорию предприятия своего бывшего работодателя, Игорь, мужчина лет пятидесяти, заметно краснеет. Некоторое время он вообще не двигается.





«Что я чувствую? Каковы мои эмоции? Я не знаю», — он отмахивается от вопросов о том, что происходит у него в голове. В прошлый вторник, в конце июля, он пришел сюда, чтобы сказать это своему начальству. Он хотел спросить, почему руководство предприятия задолжало ему зарплату за несколько месяцев, а потом немедленно уволило.





Он хотел сжечь себя или компанию?





Весь инцидент едва не закончился полной трагедией - Игорь держал в руке бутылку с примерно литром горючей жидкости.





Здесь версии этой истории расходятся. «Тогда я сказал, что подожгу себя и что они будут виноваты», — утверждает несчастный рабочий.





«Он хотел нас сжечь, а не себя, — возражает Петр Гавличек из руководства логистической группы Stebal, базирующейся в Дуби-на-Теплицко. По его словам, Игорь угрожал поджечь штаб-квартиру компании. С этой версией также работает полиция, которая обвинила его в вымогательстве и порче чужого имущества. Мужчина ожидает суда в Чехии.





Спор, дошедший до крайности, показывает, что до сих пор не удается урегулировать ситуацию, о которой уже неоднократно писали СМИ в начале июля, когда и Бюро труда начало интересоваться происходящим на предприятии. .





Десятки иностранцев, в основном украинцев, работавших в компании Stebal Spedition, требуют выплаты невыплаченной заработной платы. Некоторые из них рассказывают, что последний раз получали регулярные выплаты в январе или феврале.





По данным руководства, компания не выплатила зарплату десяткам сотрудников (из 400 работающих на предприятии). Разгневанные водители подсчитали, что их не менее 85.





Успокоить ситуацию должен Петр Гавличек, недавно нанятый кризисный менеджер из JPF Czech, которая специализируется на кризисном управлении компаниями.





Увольнение вместо зарплаты





Пятидесятилетний Игорь, родом из Киевской области, который из-за семьи не хочет раскрывать свою фамилию, с мая 2021 года постоянно работал в Stebal Group. Свой последний трудовой договор он заключил непосредственно с Stebal Spedition в начале января 2024 года.





По его словам, он был всем доволен. До этого года, по его словам, максимум, что случалось, это то, что зарплата иногда приходила с задержкой на неделю. «В остальном у меня не было никаких сомнений, все было хорошо», - говорит он.





В этом году, по его словам, ему должным образом заплатили только за январь. Более того, деньги поступили только в апреле. Впоследствии в июне от компании поступило более 18,5 тысяч крон. А потом ничего.





В общей сложности он подсчитал, что компания задолжала ему более 287 000 крон заработной платы. Но вместо денег пришло уведомление об увольнении. Якобы за то, что не явился на работу. Говорят, что это довело его до отчаяния.





“Больше всего меня ранило то, что меня все равно уволили. Это был такой эмоциональный стресс, что я до сих пор из-за этого не могу спать”, - объясняет Игорь, почему пришел в штаб-квартиру компании. Что он будет угрожать бутылкой бензина, по его словам, он не знал заранее.





Однако, по его словам, менеджер его проигнорировал, и он сломал ему компьютер. И в остервенении в этот момент он хотел причинить компании ущерб, равный сумме, которую он ему задолжал. Но он решил успокоиться и вышел на улицу ждать другого руководителя.





“Через десять минут вышла женщина и сказала, что ничего нельзя сделать, что увольнение нормально, потому что я не был за рулем. Я стоял с той бумагой, где написано, что я нарушитель дисциплины, что я плохой. Я вспомнил, что у меня в рюкзаке бензин, потому что я красил машину и мне нужно было вымыть руки", - описывает он напряженный момент.





Он вытащил бутылку с бензином, чтобы привлечь внимание к своей проблеме, и, по его версии, планировал облить себя и поджечь. Люди в панике убегали из офисов. Другие уговорили его отдать им бутылку с бензином.





Представитель полиции Теплицкого районного управления подтверждает, что мужчина был задержан. "После вызова полиции мужчина был арестован, помещен в камеру полиции, а на следующий день ему было предъявлено обвинение в нанесении ущерба чужому имуществу и вымогательстве. Он на свободе под следствием", - говорит комиссар Илона Газдошова.





В списке заключений есть амбулаторный отчет обследования, которое он прошел после ареста. Редакция ознакомилась с протоколом встречи с психологом, который пришел к выводу, что клиент переживает «тяжелый эмоциональный срыв с психосоматическими расстройствами». Кризис был спровоцирован на протяжении пяти месяцев накопившимся стрессом от борьбы за выживание без заработной платы.





Сам Игорь рассказал, что это его разрушает, что он не может материально помочь своей семье, а конкретно внуку и раненому брату.





Клиенты не платят, объясняет менеджер





В четверг представители Stebal Spedition пригласили и других недовольных водителей. «Чтобы представиться и рассказать им, какие будут шаги. И я буду информировать их еженедельно», — заявил кризисный менеджер Петр Гавличек.





Кризисный менеджер описывает, что пытается стабилизировать ситуацию в компании. «Есть несколько причин, по которым водители злятся. Конечно, Stebal Spedition не невиновен. Мы задерживали платежи, и это потому, что многие клиенты нам не платят», — объясняет Гавличек.





По его словам, виноваты и сами водители. По его словам, клиенты жаловались как на задержку отправки, так и на то, что некоторые водители якобы были пьяны. «Нам нужна информация от наших партнеров о том, что происходит», — предлагает дальнейшие действия менеджер.





Однако подобные обвинения отвергаются водителями, которым компания задолжала деньги. Они отмечают, что в находящихся в их ведении машинах не хватает даже топлива.





Сам кризис-менеджер работает в компании всего несколько дней. Он описывает, что только начинает разбираться во всем вопросе. Сообщается, что в настоящее время он ведет переговоры с банками относительно финансирования.