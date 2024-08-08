Магазины в Чехии оштрафовали почти на 6 миллионов за фальшивые скидки

Чаще всего обнаруживалось нарушение статьи 12a Закона о защите прав потребителей, касающейся информации о скидке, а также информации о самой низкой цене, по которой товар продавался в течение 30 дней до предоставления скидки. Это обязательство, касающееся информации о скидке, было нарушено в общей сложности в 35 случаях.



Нарушения статьи 3 Закона о защите прав потребителей, которая регулирует справедливость продажи товаров и услуг, были выявлены в 29 случаях. В 27 из этих случаев нарушался пункт 1 © статьи 3, когда неправильно взималась плата за проданные товары.



Третьим наиболее часто нарушаемым положением Закона о защите прав потребителей была статья 12, касающаяся обязанности продавца информировать в соответствии с правилами ценообразования о цене продаваемых товаров или оказываемых услуг. Эти недостатки были обнаружены в 24 случаях.



В 17 случаях было выявлено использование недобросовестных коммерческих практик, которые существенно искажают или могут существенно исказить экономическое поведение потребителей (разделы 4, 5 и 5а Закона о защите прав потребителей). В 44 случаях были выявлены нарушения других законодательных актов.



По данным Чешской торговой инспекции, в период с 1 апреля 2024 года по 30 июня 2024 года на основании выявленных нарушений правовых норм в рамках надзорной компетенции Чешской торговой инспекции вступили в силу в общей сложности 126 санкционных мер на общую сумму 5 784 000 чешских крон.