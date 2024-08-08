«В магазинах уже не слышно чешского языка», — жалуются местные жители. Треть Тахова составляют иностранцы

Заместитель мэра Вендула Махова («Я голосую за Тахов») признает, что вопрос об иностранцах является острым. «Поэтому я хочу, чтобы мы подходили к нему деликатно», — объясняет она. О том, что это острый вопрос, говорит реакция людей.





Большинство из них не хотят называть свои настоящие имена и тем более фотографироваться. «Не сердитесь, меня здесь все знают», — говорят они.

Возможно, иногородних в городе даже больше, чем показывает статистика. «По оценкам, их до шести тысяч», — говорит Махова.





Именно поэтому руководство попросит оператора мобильной связи провести перепись населения. «Полученные данные очень важны для нас. Некоторым иностранцам не нужно отчитываться, так как они находятся здесь всего три месяца. Другие приезжают из Европейского союза, поэтому они не обязаны регистрироваться», — отмечает заместитель мэра по вопросам образования, социальных дел и здравоохранения.





Преобладают украинцы





Иностранцы приезжают в Тахов в основном для работы на местных заводах или в близлежащих промышленных зонах. Их число растет по мере строительства новых заводов. Наибольшую долю составляют украинцы. «Когда началась война, их родственники логично последовали за ними. У подавляющего большинства есть работа, они не получают пособия», — отмечает заместитель мэра.





Однако она признает, что возросшее количество людей создает трудности. «Город фактически рассчитан на одиннадцать тысяч жителей. Это отражается на инфраструктуре и утилизации отходов. Также не хватает врачей, мест в детских садах и школах, социальных служб», — перечисляет она.





По словам директора поликлиники Петра Тухачека, не хватает педиатров. «Два врача находятся в пенсионном возрасте, к счастью, мы уже нашли им замену. Однако дети иностранцев обычно не имеют постоянного ухода, поэтому они обращаются в травмпункт, — говорит он.





Они не чувствуют себя в безопасности





Местные жители часто говорят о том, что не чувствуют себя в безопасности в Тахове. «Иностранцы собираются в парке или на скамейках. Они шумные, пьют, оставляют после себя беспорядок», — говорит Анета. Ночью она больше не ходит в город одна, либо берет с собой нож. «В последний раз они так кричали и ругались на меня, что я испугалась», — добавляет она.





Ян Хабрдл, начальник таховской полиции, подтверждает, что в последние годы ситуация ухудшилась. Один из недавних инцидентов был связан с украинцами, которые пили на улице и нарушали ночной покой. Пьяная женщина запрыгнула на спину полицейского и поранила его. Позже она пригрозила полицейскому, что порежет его.





Хабрдл добавил, что иностранцы обычно встречаются в жилых кварталах или возле торговых центров. «Там они покупают алкоголь, пьют и шумят, — рассказывает он. Из-за нарушений ночного покоя, возможно, беспорядков, они теперь выходят на улицу несколько раз в день». «Но в реальном выражении преступность в Тахове не выросла, — подчеркивает он. Однако количество правонарушений возросло».





Глава полицейских указывает на продление действия указа о запрете алкоголя и наркотиков в отдельных населенных пунктах. Таблички написаны на чешском, украинском и английском языках. «Это совсем не работает», — критикует Анета, а ее подруга Ивета кивает. «Во время войны в Украине стало еще хуже. Здесь слишком много таких людей. В некоторых магазинах уже не слышно чешского языка», — соглашаются они. У пенсионера Яромира, напротив, нет негативного опыта. «Я работал с иностранцами на заводе. Я не могу сказать о них ничего плохого», — утверждает он.





Нехватка квартир и удобств





Город серьезно относится к предложениям жителей. Пресс-секретарь мэрии Тереза Коржинска напоминает, что они усилили меры безопасности, ввели дополнительные патрули и помощников по предотвращению преступлений. На улицах планируется установить звуковые детекторы, предупреждающие о криках, стрельбе или битье стекол.





Махова говорит, что они также решают проблему нехватки жилья. «Цены на аренду жилья превышают стандартные, зачастую они такие же, как в Пльзене», — говорит она. «Моя родственница хочет продать свою квартиру. По соседству живут украинцы, и они ужасно ругаются», — рассказывает Иржи.





Иностранцы, к которым мы обратились, не захотели давать комментарии. Они лишь сказали, что им хорошо живется в Тахове и они не сталкиваются с какими-либо трудностями. Город старается их интегрировать. Он организует для них курсы чешского языка, создал для них канал связи и работает с предприятиями. «Мы хотим приобщить их к социальной ответственности. Возможно, сделать иностранцев своими основными сотрудниками. В некоторых местах это уже происходит», — говорит Махова. «Но еще есть над чем работать. Мы пытаемся говорить о проблемах и решать их», — заключает она.





