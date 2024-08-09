Священнослужитель РПЦ Николай Лищенюк должен покинуть Чехию

Министерство внутренних дел Чехии сообщило во вторник, что Комиссия по принятию решений по вопросам проживания иностранцев приняла решение аннулировать срок действия постоянного вида на жительство у священнослужителя РПЦ. Решение вступило в силу в августе прошлого года, в июне этого года Конституционный суд отклонил конституционную жалобу Лищенюка на это решение.





Польский сервер сообщил, что Чехия в начале августа объявила Лищенюка нежелательнм лицом и что он должен покинуть республику в течение месяца.



Структура влияния





Причина, по мнению агентства, в том, что священнослужитель «при поддержке российских властей создал структуру влияния с целью поддержки сепаратистских тенденций в странах Евросоюза». Поэтому, по мнению Праги, были «обоснованные предположения», что он представляет угрозу безопасности страны.





Гана Мала из Департамента коммуникаций Министерства внутренних дел сообщила во вторник, что Комиссия по принятию решений по вопросам проживания иностранцев приняла решение аннулировать срок действия постоянного вида на жительство указанного иностранца. «Решение вступило в законную силу 25 августа 2023 года. Иностранцам установлен срок в 30 дней с момента вступления решения в законную силу», — отметила она.





Лищенюк оспорил это решение в суде. Областной суд в Пльзене отклонил его иск, а кассационная жалоба была впоследствии отклонена Высшим административным судом как неприемлемая. Затем, 12 июня этого года, Конституционный суд отклонил жалобу, сообщил Мала.





Липавский: «Я не считаю их церковью»





«Я не считаю Русскую Православную Церковь Московского Патриархата церковью, а ее представителей — духовенством. Это часть репрессивной машины Кремля, которая участвует в операциях влияния России. И так с ними нужно обращаться не только в Чехии, но и во всей Европе», — заявил министр иностранных дел Ян Липавский в заявлении, предоставленном его пресс-отделом.





Четыре года назад город Карловы Вары присвоил священнослужителю почетное гражданство. Николай Лищенюк, настоятель Православной церкви св. Петр и Павел, получил этот статус в свое время за заслуги в восстановлении важных памятников культуры, особенно упомянутого храма, а также за богатую культурную деятельность и распространение доброй репутации города среди верующих и представителей Православной Церкви со всех концов света.





Николай Лищенюк родился 9 декабря 1972 года в г. Бузулук Оренбургской области. В 1992 году окончил Московскую духовную семинарию, в 1996 году — Московскую духовную академию со степенью кандидата богословия. После окончания обучения в МДА до весны 2001 года исполнял послушание помощника проректора Московской духовной академии. В 1998 году окончил аспирантуру Московской духовной академии при Отделе внешних церковных связей Московского Патриархата. 21 сентября 1999 года рукоположен в сан диакона, 4 декабря — в сан пресвитера. В 2000 году назначен штатным священником храма Всех святых на Кулишках — Представительства Александрийского Патриархата в г. Москве.





В 2001-2006 годах исполнял послушание настоятеля храма великомученика Георгия Победоносца при Посольстве Российской Федерации в Праге (Чехия).





11 апреля 2006 года назначен настоятелем подворья Русской Православной Церкви в Карловых Варах, представителем Русской Православной Церкви при Православной Церкви Чешских земель и Словакии.