В Чехии сейчас нельзя купаться во многих водоемах. Под запретом и главное чешское озеро

При этом гигиенисты же сняли запрет на купание в пруду Шеберак в пражском районе Кунратице, но вода там по-прежнему непригодна для купания. Так же и в ряде других мест его качество в последние жаркие дни кое-где ухудшилось из-за цианобактерий.



Больше всего мест, где людям запрещено купаться, находится в Высочине. Помимо Седлице, запрет также распространяется на плотину Трнавка, а также пруды Качличка и Ржедковец. Купание также не рекомендуется в Доманинском пруду в Ждярске из-за переизбытка цианобактерий. Цианобактерии содержат вещества, которые могут вызывать аллергические реакции. После купания у людей могут возникнуть кожные высыпания, покраснение глаз, насморк, проблемы с кишечником и желудком или головные боли.



Запрет также остается в силе в Олешненском водохранилище в Фридецко-Мистце и в Длоугом пруду в Орликустке. Гигиенисты планируют объявить об этом в Варважове. С 25 июля людям не разрешается купаться в Пламловской плотине возле Простеева и в слепом рукаве реки Моравы Парбек в Злинском районе. В пруду Росничка в Свитавске качество воды колеблется до запретной точки. Сейчас вода там непригодна для купания, что является четвертым из пяти уровней оценки гигиенистов.



Одно из самых известных чешских водоемов — Махово озеро — возле поселка Доксы в ​настоящее время непригодно для купания. И там качество воды было ухудшено цианобактериями. Точно так же гигиенисты оценивают воду в Вавилонском пруду в Домажлицке, в Праге на Гостиваржской плотине или в Средней Чехии в озере Остра в Нимбурке и в Жупановицах на Слапской плотине. Качество воды ухудшилось на плотине Паствины в Орликуштеке.



Где-то, наоборот, ситуация улучшилась. «В водохранилище Жерманице во всех трех местах для купания произошло значительное снижение количества цианобактерий в воде, однако значения превышают первый уровень, поэтому мы оцениваем водоем оранжевым символом, который означает ухудшение качества воды", - сказал Алеш Котрла, представитель гигиенистов Моравскосилезского края.



В одной из лагун водохранилища Новые Млыны в Бржецлавске гигиенист повторно оценил воду как пригодную для купания с нарушенными сенсорными свойствами, что соответствует второму уровню из пяти. Неделю назад это был третий уровень. Вода в Есеницком водохранилище возле автобазы Рыбаржска Башта в Хебске вернулась к лучшему из пяти уровней, десять дней назад она была на втором уровне.



