Женщины в Чехии проводят на пенсии на девять лет дольше, чем мужчины. Реформа устранит этот разрыв
16 августа 2024
11:30
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Сейчас пожилые люди в Чехии проводят на пенсии в среднем на четыре года дольше, чем в начале века. В среднем они проводят на пенсии 24,6 года. В то же время время, проведенное на пенсии, у мужчин и женщин различается более чем на девять лет. Но это изменится. Постепенное повышение пенсионного возраста позволит существенно сократить это время.
Министр труда и социальных вопросов Мариан Юречка (KDU-ČSL) предложил, чтобы пожилые люди оставались на пенсии в среднем 21,5 года. Но он все еще рассматривает другой вариант.
«Согласно статистике Управления социального обеспечения Чехии, средний срок получения пенсии по старости для мужчин составляет 19,3 года. Для женщин этот срок составляет 28,6 лет», — говорится в докладе о состоянии пенсионной системы, который правительство собирается обсудить.
Даже в 2001 году люди провели на пенсии в среднем 20,6 года, из них мужчины — 17,4 года, а женщины — 23,2 года.
Данные показывают, что этот рост произошел главным образом за счет улучшения состояния здоровья населения и, следовательно, увеличения среднего возраста, до которого дожили пожилые люди.
По мнению демографа Томаша Фиалы из Экономического университета, разница между мужчинами и женщинами обусловлена тем, что в данные включены более старшие годы, когда женщины выходят на пенсию значительно раньше. В то время у них был значительно более низкий пенсионный возраст, чем сейчас. И тоже значительно меньше мужчин.
«Люди, которые сейчас выходят на пенсию, будут иметь более короткий средний пенсионный период», — отметил Фиала.
Другими словами, пенсионный возраст постепенно увеличивается и выравнивается между представителями обоих полов, так что в 2035 году он стабилизируется на уровне 65 лет. Разрыв между мужчинами и женщинами будет постепенно сокращаться. «Ожидается, что мужская смертность будет снижаться быстрее, чем женская, но некоторая разница сохранится», — добавил Фиала, отметив, что биологически обусловлено, что женщины живут немного дольше, чем мужчины.
«По прогнозам, мужчины 1995 года рождения, которые выйдут на пенсию в 65 лет, должны получать пенсию в среднем 19,4 года, женщины того же года рождения в том же пенсионном возрасте примерно 23,5 года», — добавил он.
Колебания по поводу реформы
Однако повышение пенсионного возраста, вероятно, не закончится на отметке 65 лет. В своей пенсионной реформе министр труда и социальных дел Мариан Юречка (KDU-ČSL) предложил отменить ограничение в 65 лет и привязать его к ожидаемой продолжительности жизни в пятьдесят лет, чтобы она увеличивалась до двух месяцев каждый год. По его словам, каждая когорта должна провести на пенсии в среднем 21,5 года.
Он оправдывает это ростом издержек пенсионной системы и тем, что плательщиков пенсионного страхования становится меньше, а пожилых людей становится больше.
По расчетам Чешского демографического общества, для родившихся в 1965 году, которые должны выйти на пенсию в 2030 году в возрасте 65 лет, средний срок получения пенсии должен составить примерно 21,3 года.
Однако предложение Юречко подвергается критике со стороны Демографического общества, заявляющего, что предлагаемое увеличение будет неравномерным по отдельным годам. Он рекомендует повышать пенсионный возраст на один месяц каждый год, начиная с 1966 года.
«Я серьезно отношусь к этим темам. А еще то, что люди проводят на пенсии четверть своей жизни, а не фиксированные 21,5 года», — сказал Юречка.
Часть правительственной коалиции также поддерживает предложение демографов.
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