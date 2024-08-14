В Чехии ежедневно совершают самоубийства более трех человек

Статистики работают с категорией так называемых «смертей в результате события неустановленного характера». По большей части это могут быть самоубийства, но если врач не уверен в намерениях умершего, он предпочитает не писать в документах самоубийство. Полиция тогда сможет подтвердить факт самоубийства, но в официальной статистике это уже не отразится. Таким образом, показатели внутренней полиции по самоубийствам выше.





«Статистика самоубийств может стать более точной со следующего года, то есть данных за 2024 год», — сказал Иржи Ярковский из Института медицинской информации и статистики. Он добавил, что они пытаются решить проблему и обсуждают обмен данными с полицией.





Чтобы вы имели представление, по официальной статистике, количество самоубийств в последние годы растёт незначительно – с 2019 года их было 1191, 1224, 1221 и уже упомянутые 1302 в год.





Однако рост числа упомянутых смертей с неизвестными намерениями является драматичным. Если в 2013 году таких случаев было 131, то через пять лет – 215, а в позапрошлом году – уже 444.





«По оценкам, до трех четвертей этих случаев могут быть самоубийствами», — сказал Ондржей Ридло из рабочей группы по предотвращению и исследованию самоубийств Национального института психического здоровья. По его словам, это большая проблема и вопрос корректности данных, с которыми работают статистики. Если сложить данные о доказанных самоубийствах и неясных случаях, то рост за последние годы был бы значительным.





Есть и другие причины, по которым смерть нельзя квалифицировать как самоубийство. «Когда судмедэксперт составит заключение об осмотре умершего и укажет причину смерти, полицейское расследование еще не может быть завершено».





Также может быть давление со стороны окружающих умершего. Если бы было указано на самоубийство, им не пришлось бы выплачивать страховку жизни, отметил Ридло. Например, в Шотландии к этим событиям неизвестного намерения относятся как к вероятным самоубийствам.





В вышеупомянутом отчете о самоубийстве под названием «В поисках света во тьме» этому вопросу посвящена целая глава. «Однако события с неизвестным намерением — не единственная группа, куда можно отнести возможные самоубийства», — говорится в сообщении. Например, аварии, в которых пешехода сбил поезд, по сути тоже могут быть добровольным прекращением жизни.





Отчет о самоубийствах должен составляться ежегодно. В нынешнем среди прочего упоминается, что самоубийство является причиной каждой четвертой смерти людей в возрасте от 15 до 29 лет.





Например, в прошлом году на «Линии безопасности» зафиксировано 97 тысяч контактов с детьми и подростками, при этом в среднем по теме суицида приходится тринадцать звонков в день. «Многие дети остаются дома одни во время каникул. Они проводят больше времени в социальных сетях, что также отражается на их психике», — рассказала Катерина Лишкова, руководитель отдела профессиональных услуг Linka bezpečí.