Из-за неисправности приостановлено движение поездов пражского метро
19 августа 2024
08:30
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Утром 19 августа из-за неисправности тяговой линии была прервана работа пражского метрополитена на линии А между станциями Dejvická и Náměstí Míru. Примерно до 7:45 поезда не ходили, а пассажиры пользовались трамваями и автобусами.
Об этом сообщается на сайте Pražská integrovaná doprava (PID). Поезда метро рано утром курсировали между станциями Dejvická и Nemocnice Motol, а также станциями Náměstí Míru и Depo Hostivař.
Пражская транспортная компания в порядке исключения продлила автобусные маршруты 107 и 147 от остановки Dejvická до остановки Staroměstská.
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