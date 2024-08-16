Из-за неисправности приостановлено движение поездов пражского метро

Об этом сообщается на сайте Pražská integrovaná doprava (PID). Поезда метро рано утром курсировали между станциями Dejvická и Nemocnice Motol, а также станциями Náměstí Míru и Depo Hostivař.





Пражская транспортная компания в порядке исключения продлила автобусные маршруты 107 и 147 от остановки Dejvická до остановки Staroměstská.