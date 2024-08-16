В Германии скоро вступит в силу более мягкий лимит на марихуану для водителей

До сих пор в Германии лимит для водителей составлял до одного нанограмма THC на миллилитр сыворотки крови, что, по мнению экспертов и критиков, означало практически нулевую толерантность. Повышение лимита до 3,5 нанограмма соответствует, по оценкам экспертов, примерно 0,2 промилле алкоголя в крови. В случае употребления алкоголя в Германии можно безнаказанно водить машину даже при 0,5 промилле в крови.





Водителям в Германии запрещено совмещать марихуану с алкоголем. Начинающие водители не могут употреблять каннабис в течение двух лет. Если водители превысят уровень THC, им грозит штраф в размере 500 евро (12 600 чешских крон) и запрет на вождение на один месяц. Если они совместят алкоголь с каннабисом, штраф составит 1 000 евро (25 200 крон).





С апреля Германия частично легализовала рекреационное употребление каннабиса, основным психоактивным компонентом которого является THC. Взрослые могут безнаказанно держать при себе 25 граммов марихуаны, а дома — до 50 граммов. Для получения каннабиса можно вырастить максимум три растения.





В Чехии, в отличие от Германии, употребление каннабиса разрешено только в медицинских целях. Врачи могут назначать его, например, пациентам с хронической болью, рассеянным склерозом, раком или СПИДом. Для водителей в Чехии нештрафной лимит составляет до 2 нанограммов каннабиса.