Немцы боятся в своей стране, преступность растет
20 августа 2024
10:00
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Согласно опросу агентства Insa, немцы чувствуют себя все менее безопасно в своей стране. Каждый второй немец считает, что безопасность в стране за последние пять лет снизилась. Статистика МВД за прошлый год подтверждает результаты опроса. Преступность в Германии в прошлом году снова выросла. Зарегистрировано 5 940 667 случаев, что на 5,5% больше, чем годом ранее. По сравнению с доковидным годом это рост на 9,3%.
Ровно 45% участников опроса Insa для ежедневной газеты Bild заявили, что их чувство безопасности снизилось (25%) или даже значительно снизилось (20%). Для 38% ничего не изменилось. Лишь 15% чувствуют себя в большей безопасности, чем пять лет назад.
Большинство людей (41%) боятся физического нападения. Прежде всего люди не чувствуют себя в безопасности на вокзалах. По данным опроса, 52% респондентов не чувствуют себя там комфортно. Неудивительно: по данным Министерства внутренних дел Германии, количество нападений с ножом выросло на 5,8% по сравнению с 2022 годом, количество грабежей увеличилось на 10,9%.
Федеральная полиция зафиксировала в общей сложности 1 012 преступлений, совершенных с применением ножа на железнодорожных вокзалах Германии, больше всего пострадали Ганновер (46) и Франкфурт-на-Майне (44), за ними следуют Дортмунд (40), Дюссельдорф (40), Кельн (38), Бремен (28) и Нюрнберг (23). Остальные 719 преступлений произошли по всей Германии.
Насильственные преступления выросли на 8,6% до 214 099 инцидентов (197 202 инцидента годом ранее). Статистика показывает гораздо большее количество убийств, непредумышленных убийств и заказных убийств, включая изнасилования и сексуализированное насилие.
Компьютерное мошенничество с использованием платежных карт резко возросло. Количество этих преступлений увеличилось на 60,3%. На втором месте в списке преступления, связанные с наркотиками, находятся преступления, связанные с нарушением миграционного законодательства (+32,4%), несанкционированным въездом (+40,4%), несанкционированным пребыванием (+28,6%), распространением порнографии (+31,2%), а также магазинные кражи (+23,1%).
«Усиление миграционного давления»
«Миграционная ситуация снова стала большим испытанием для федеральной полиции в 2023 году. Глобальные события и политические кризисы также оказали влияние на растущее миграционное давление в Европе, особенно в направлении Германии», — говорится в отчете федеральной полиции.
В прошлом году немецкая полиция поймала больше всего мигрантов без документов на границе с Польшей (32 893), затем на границе с Австрией (28 099) и Швейцарией (18 539). 13 989 человек прибыли в страну самолетом без необходимых документов. В случае с Чехией прошлогодняя статистика аналогична позапрошлому году, когда федеральная полиция сообщила о 16 071 человеке, въехавшем в страну без документов с границы с Чехией.
Германия сейчас охраняет свои границы с Чехией, Польшей, Австрией и Швейцарией в связи с борьбой с нелегальной миграцией. До конца сентября он также будет контролировать границы с Францией в связи с уже завершившимися летними Олимпийскими играми в Париже и предстоящими Паралимпийскими играми.
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