Шведские ОПГ распространяют свою деятельность на соседние страны Северной Европы

«Преступные группировки в Дании наняли шведских детей-солдат, приказывая им совершать преступные действия», — заявил министр юстиции Дании Петер Хуммельгаард.





Свои слова он подкрепил последней статистикой. С апреля в Дании произошло 25 инцидентов с участием шведских граждан. Только в августе зарегистрировано пять случаев, когда датская полиция предъявила шведским подросткам обвинения в тяжких преступлениях, включая покушение на убийство и организацию взрыва.





Швеция в течение нескольких десятилетий проводила одну из самых щедрых иммиграционных политик на Западе, значительно ужесточив ее в последние годы после всплеска преступности, во многом связанного с плохой интеграцией иммигрантов. В настоящее время в Швеции самый высокий уровень насилия с применением огнестрельного оружия на душу населения в Евросоюзе, пишет Politico.





В прошлом году 55 человек были застрелены в 363 отдельных инцидентах в стране с населением всего 10 миллионов человек. Для сравнения, в трех других скандинавских странах было только шесть случаев стрельбы со смертельным исходом.





Датская полиция утверждает, что шведские банды в некоторых случаях помогали проблемным подросткам в возрасте от 14 лет сбежать из молодежных детских домов и совершать преступления, включая наемные убийства, грабежи, шпионаж.





Норвегия также занимается проблемой шведских банд. Было объявлено, что шведские преступные сети теперь действуют во всех частях страны. По словам норвежской полиции, присутствие банд стало более заметным. Их привлекли более высокие цены на наркотики, которые они там продают, и меньшая конкуренция.





«Реальность сейчас такова, что не только Дания, но и большая часть стран Северной Европы ощущают на себе последствия долгосрочной неудачной иммиграционной и правовой политики Швеции», — сказал Хуммельгаард. Поэтому скандинавские страны будут усиливать пограничный контроль. Открытые границы ЕС облегчили преступникам передвижение по Северному региону.





Уже этим летом Дания ужесточила надзор на границах со Швецией и начала активнее следить за пассажирами, прибывающими поездами из Швеции. Кроме того, датская полиция запросила инструмент распознавания лиц. В Стокгольме создан центр полицейских из Финляндии, Норвегии и Дании.