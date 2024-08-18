Полиция разыскивает в Праге женщин, подвергшихся принудительным сексуальным практикам
20 августа 2024
22:00
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Полиция разыскивает жертв мужчины, который принуждал женщин в квартире в Праге 6 к принудительным сексуальным действиям. Он искал женщин через объявления, в которых предлагал оплачиваемую работу помощника режиссера.
Об этом ČTK сообщил сегодня представитель Национального штаба по борьбе с организованной преступностью (NCOZ) Ярослав Ибегей.
Дело под кодовым названием MARKÝZ рассматривается центральным офисом в рамках расследования деятельности десятков веб-сайтов, рекламирующих сексуальные услуги, в рамках которого в октябре прошлого года оно начало преследовать восемь человек и одну компанию за сутенерство. «Криминалисты расследуют действия обвиняемого мужчины, активно контактировавшего с женщинами, против которых он должен был совершить сексуальное преступление», — заявил Ибегей. Он не упомянул конкретную юридическую квалификацию этого деяния или предстоящее наказание.
По версии следователей, мужчина размещал свои объявления преимущественно на порталах hyperinzerce.cz и jenprace.cz. Он использовал псевдонимы Павел, Петр Долежал и Петр Чермак. Женщины, соответствующие требованиям, обычно получали приглашение в квартиру в Праге 6. «NCOZ до сих пор удалось выявить и опросить нескольких пострадавших женщин, которые встречались с обвиняемым мужчиной. Однако из-за долговременного характера его действий и частоты контактов вполне вероятно, что не удалось идентифицировать всех пострадавших женщин», — сказал собеседник агентства.
Поэтому главное управление полиции призвало женщин, которые могли стать жертвами упомянутого мужчины, сообщить следователям по адресу электронной почты ncoz.o2@pcr.cz. Оно также напомнило, что особо уязвимые жертвы сексуальных преступлений имеют право на доверенное лицо, которое может быть представителем жертвы. Доверенное лицо представляет интересы жертвы в ходе уголовного производства и может присутствовать на всех следственных действиях. «В случае особо уязвимых жертв такая юридическая помощь предоставляется бесплатно», — сказал Ибегей.
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