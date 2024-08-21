Собрав 7 миллионов на лечение детей, мошенники прикарманили значительную сумму
23 августа 2024
15:00
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Почти 4 000 человек пожертвовали на нужды больных раком детей около 7 миллионов чешских крон. Однако на самом деле дети получили только 70 000 крон, а остальными средствами воспользовались двое мужчин, которых в марте этого года арестовали и обвинили в мошенничестве сотрудники полиции Опавы.
О подозрительном фонде под названием Dopřej léčbu, который описывал на своем сайте истории тяжелобольных, причем cлучаи были скопированы с благотворительной платформы Donio, узнали в октябре прошлого года.
«На самом деле это была очень изощрённая преступная деятельность. Все это выдавалось за благотворительность, поэтому многие люди поверили в их историю. Обвиняемые с вымышленной историей обманули не менее 3 700 человек и собрали около 7 миллионов крон. Из них только 70 000 крон они собирались перевести на платформу, занимающуюся благотворительными сборами. Часть собранных денег они должны были использовать для оплаты аренды и услуг сотрудников, а большую часть оставить себе для ведения богемного образа жизни», — рассказала Ева Михаликова, пресс-секретарь Моравско-Силезской полиции.
Во время обысков в домах преступников были изъяты деньги, автомобили и электроника на общую сумму около 1,4 миллиона чешских крон. После ареста мужчины оказались под стражей, им предъявлено обвинение в мошенничестве, за которое в случае осуждения им грозит срок от двух до восьми лет. Однако младший из обвиняемых уже освобождён, а старший остаётся под стражей. Только младший из мошенников частично сотрудничает с полицией.
За проектом стояла почтовая компания PressNow, s.r.o., управляющим директором которой был 28-летний Доминик Шерак из Остравы. Вместе с ним обвиняется и тридцатидвухлетний мужчина, который, по словам полиции, уже имел неприятности с законом, но дальнейшая информация о нём неизвестна. Единственная известная информация заключается в том, что он был главой всей аферы, руководил и организовывал всё. В марте его арестовала оперативная группа.
«Мы можем сказать, что данный мужчина уже был осуждён в прошлом за подделку денег, кредитное и страховое мошенничество», — сказал Якуб Тутко, глава отдела по борьбе с экономическими преступлениями Опавы, добавив, что это действительно исключительный случай. «Фактически мужчины паразитировали на доброй воле людей, это чистой воды паразитизм», — резюмировал Тутко.
После того как осенью прошлого года сбор денег был освещён в СМИ, мужчины на некоторое время прекратили сбор средств, а сайт проекта Dopřej léčbu был закрыт. Однако продержались они недолго, так как в январе основали новый проект под названием «Ангел надежды», где просили доверчивых людей оказать финансовую помощь детским домам.
Согласно информации, опубликованной сейчас полицией, «бизнес» заключался в том, что мужчины создавали компанию, арендовали помещения в Опаве и Остраве, где организовывали колл-центр, а сотрудники обзванивали людей с просьбой о финансовой помощи для тяжело больных, часто детей с серьёзными заболеваниями или воспитанников детских домов. «Просто сфабрикованные истории, которые апеллировали к чувствам жертв», — резюмировали в полиции.
За каждое полученное пожертвование работники получали комиссионные в размере 300 чешских крон; по словам преступников, таким образом им удавалось вымогать деньги у десятков людей каждый день. Жертвы находились по всей Чехии. По данным полиции, в колл-центрах работало не более 30 человек, которые зарабатывали таким образом дополнительные деньги. Пока что в деле есть документальные подтверждения того, что сотрудники не знали о преступной деятельности и воспринимали её как дополнительный заработок», — сказал Тутко.
На сайте проекта также были размещены истории пациентов, на лечение которых был организован сбор средств. Они были скопированы с благотворительной платформы Donio. Именно на эту платформу обвиняемые должны были отправить 70 000 из собранных с людей миллионов. Фотографии пациентов были скачаны из фотобанков. На сайте не было прозрачного аккаунта, и власти не знали о сборе средств, как того требует закон.
Когда осенью прошлого года издание Novinky обратилось к Шераку с вопросами о подозрительном сборе, он заявил, что не знал о том, что его деятельность нарушает какие-либо законы. «У нас есть фотографии из фотобанка из-за GDPR, защиты данных, поэтому мы используем иллюстративную фотографию», — сказал Шерак газете в то время.
Через веб-сайт можно было отправить деньги на указанный счёт, а также увидеть QR-коды стоимостью 500, 1 000, 1 500 и 2 000 крон. Люди, которым звонили операторы колл-центра и соглашались сделать пожертвование, в свою очередь сообщали имя и адрес, на который отправлялось небольшое поощрение, например деревянное сердечко с благодарностью.
«На самом деле это была очень изощрённая преступная деятельность. Все это выдавалось за благотворительность, поэтому многие люди поверили в их историю. Обвиняемые с вымышленной историей обманули не менее 3 700 человек и собрали около 7 миллионов крон. Из них только 70 000 крон они собирались перевести на платформу, занимающуюся благотворительными сборами. Часть собранных денег они должны были использовать для оплаты аренды и услуг сотрудников, а большую часть оставить себе для ведения богемного образа жизни», — рассказала Ева Михаликова, пресс-секретарь Моравско-Силезской полиции.
Во время обысков в домах преступников были изъяты деньги, автомобили и электроника на общую сумму около 1,4 миллиона чешских крон. После ареста мужчины оказались под стражей, им предъявлено обвинение в мошенничестве, за которое в случае осуждения им грозит срок от двух до восьми лет. Однако младший из обвиняемых уже освобождён, а старший остаётся под стражей. Только младший из мошенников частично сотрудничает с полицией.
За проектом стояла почтовая компания PressNow, s.r.o., управляющим директором которой был 28-летний Доминик Шерак из Остравы. Вместе с ним обвиняется и тридцатидвухлетний мужчина, который, по словам полиции, уже имел неприятности с законом, но дальнейшая информация о нём неизвестна. Единственная известная информация заключается в том, что он был главой всей аферы, руководил и организовывал всё. В марте его арестовала оперативная группа.
«Мы можем сказать, что данный мужчина уже был осуждён в прошлом за подделку денег, кредитное и страховое мошенничество», — сказал Якуб Тутко, глава отдела по борьбе с экономическими преступлениями Опавы, добавив, что это действительно исключительный случай. «Фактически мужчины паразитировали на доброй воле людей, это чистой воды паразитизм», — резюмировал Тутко.
После того как осенью прошлого года сбор денег был освещён в СМИ, мужчины на некоторое время прекратили сбор средств, а сайт проекта Dopřej léčbu был закрыт. Однако продержались они недолго, так как в январе основали новый проект под названием «Ангел надежды», где просили доверчивых людей оказать финансовую помощь детским домам.
Согласно информации, опубликованной сейчас полицией, «бизнес» заключался в том, что мужчины создавали компанию, арендовали помещения в Опаве и Остраве, где организовывали колл-центр, а сотрудники обзванивали людей с просьбой о финансовой помощи для тяжело больных, часто детей с серьёзными заболеваниями или воспитанников детских домов. «Просто сфабрикованные истории, которые апеллировали к чувствам жертв», — резюмировали в полиции.
За каждое полученное пожертвование работники получали комиссионные в размере 300 чешских крон; по словам преступников, таким образом им удавалось вымогать деньги у десятков людей каждый день. Жертвы находились по всей Чехии. По данным полиции, в колл-центрах работало не более 30 человек, которые зарабатывали таким образом дополнительные деньги. Пока что в деле есть документальные подтверждения того, что сотрудники не знали о преступной деятельности и воспринимали её как дополнительный заработок», — сказал Тутко.
На сайте проекта также были размещены истории пациентов, на лечение которых был организован сбор средств. Они были скопированы с благотворительной платформы Donio. Именно на эту платформу обвиняемые должны были отправить 70 000 из собранных с людей миллионов. Фотографии пациентов были скачаны из фотобанков. На сайте не было прозрачного аккаунта, и власти не знали о сборе средств, как того требует закон.
Когда осенью прошлого года издание Novinky обратилось к Шераку с вопросами о подозрительном сборе, он заявил, что не знал о том, что его деятельность нарушает какие-либо законы. «У нас есть фотографии из фотобанка из-за GDPR, защиты данных, поэтому мы используем иллюстративную фотографию», — сказал Шерак газете в то время.
Через веб-сайт можно было отправить деньги на указанный счёт, а также увидеть QR-коды стоимостью 500, 1 000, 1 500 и 2 000 крон. Люди, которым звонили операторы колл-центра и соглашались сделать пожертвование, в свою очередь сообщали имя и адрес, на который отправлялось небольшое поощрение, например деревянное сердечко с благодарностью.
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