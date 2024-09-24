Будут ли полицейские также следить за выхлопными газами от автомобилей? Ведутся активные споры

Автор инициативы утверждает, что у него есть веские аргументы: на транспорт приходится 80% загрязнения городского воздуха, при этом половина вредных выбросов приходится всего на 5–10% всех автомобилей. Таким образом, у городов и муниципалитетов есть наибольший стимул следить за соблюдением стандартов автомобильных выбросов, несоблюдение которых сказывается на качестве жизни и здоровье местных жителей.



Пресс-секретарь Министерства окружающей среды Вероника Крейчи (Veronika Krejčí) утверждает, что министерство приветствовало бы, если бы сотрудники полиции также имели доступ к информационной системе для проведения технического осмотра.



Однако ни Министерство внутренних дел, ни Министерство транспорта не согласны с тем, чтобы муниципальная полиция занималась техническими проверками, направленными на изучение выбросов.



«Это высококвалифицированный вид деятельности, который даже в рамках полицейской службы осуществляется исключительно дорожной полицией, да и то только специализированными подразделениями в составе служб», — говорится в документе, в котором Министерство транспорта рассматривает замечания.



Однако, по словам Вероники Крейчи, контроль не обязательно должен осуществляться самим сотрудником. «Он мог бы проводиться с участием профессионально подготовленного лица, например, из Центра обслуживания автомобильного транспорта, аналогично тому, как это делает полиция сегодня», — утверждает она.



Министерство планирует подождать с обсуждением этого вопроса до конца года, когда, согласно майскому постановлению правительства, министерства транспорта и внутренних дел должны будут представить отчет о результатах измерений выбросов и STK и предложить усовершенствования.



Данные полиции подтверждают, что превышение выбросов вредного углекислого газа и других веществ является проблемой. Из 281 проверки выбросов на дорогах в этом году 174 были признаны неисправными. Таким образом, большинство — 62% проверок — показали дефекты.



Эксперты, например, из Ассоциации инженеров и ремонтников выхлопных систем, указывают на проблемы с SТК и станциями проверки выхлопов, которые иногда допускают к эксплуатации некачественные автомобили. Transparency International обращает внимание на проблему коррупции.



Система контроля выбросов и SТК, вероятно, еще будет обсуждаться после того, как в конце года будет представлен необходимый отчет. Дорожная инспекция, которая будет создана в результате преобразования Центра обслуживания автотранспорта, также начнет работать с середины следующего года.



Она сможет проверять выбросы в атмосферу без присутствия полиции, хотя ее основная задача — проверка автоперевозчиков, то есть грузовиков и автобусов.



По словам Милана Шпаса из сервисного центра, на практике это работает так: полиция останавливает и штрафует машины, а измерения проводят техники центра.



«У нас есть три прибора для измерения выбросов и несколько обученных техников STK. У полиции нет ни того, ни другого. Просто в законе прописано, что полиция проверяет техническое состояние автомобиля. То есть они ставят подпись, ограничивают проходимость, но без наших людей они не в состоянии это сделать. Поэтому мы и без них будем делать эти вещи самостоятельно», — сказал Шпас.