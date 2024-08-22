Теракт на городском празднике в Германии: мужчина напал с ножом на прохожих, три человека погибли

Трагедия произошла на Фронгофской площади, где была установлена ​​сцена и выступали оркестры. Преступник напал на людей на сцене. По данным Spiegel, на месте погибли двое мужчин и одна женщина, уроженцы Золингена и Дюссельдорфа. По предварительной нформации, четыре человека находятся в критическом состоянии. Один из организаторов Филипп Миллер рассказал, что спасатели боролись за жизни девяти человек.





В субботу утром в полиции уточнили, что пострадали восемь человек, пятеро из них находятся в критическом состоянии.





На место происшествия прибыли десятки спасателей, пишет Bild.





«Злоумышленник беспорядочно наносил ножевые ранения людям. Полиция ведет интенсивные поиски, в которых задействовано большое количество полицейских", - сообщил представитель полиции Вупперталя Саша Креста. Он добавил, что полиция полагает, что мужчина действовал один.





Преступник целенаправленно наносил удары ножом в шею, поэтому следователи квалифицировали нападение как террористический акт, а не как психический расстройство. По словам свидетелей, которых приводит газета Bild, преступник был арабской внешности.





«Мужчина внезапно рухнул примерно в метре от меня. Когда я обернулся, позади меня на земле лежали еще несколько раненых", - описал нападение один из свидетелей.





В МИД Чехии нет информации о том, что среди жертв нападения были чехи.





Специальное антитеррористическое подразделение земли Северный Рейн-Вестфалия SEK прибыло в Золинген. Перекрестки в городе закрыты, а городские власти призвали жителей не выходить из домов. Над центром города кружил вертолет, пишет сайт еженедельника «Фокус».





Мэр города Тим Курцбах в ужасе от нападения. "Сегодня вечером (пятницы) мы все в шоке, мы испытываем ужас и огромную печаль. Мы все хотели вместе отпраздновать юбилей нашего города, а теперь нам приходится оплакивать погибших и раненых", - написал он в Facebook.





«Мое сердце разрывается от того, что на наш город было совершено нападение. У меня наворачиваются слезы, когда я думаю о тех, кого мы потеряли. Я молюсь за всех тех, кто все еще борется за свою жизнь", - добавил Курцбах.





В центре было большое количество людей, так как программа гуляний была запланирована до поздней ночи. Первоначально предполагалось, что праздник продлится три дня, и организаторы ожидали, что его посетят до 80 000 человек.







