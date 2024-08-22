Основателя Telegram Павла Дурова арестовали во Франции
25 августа 2024
10:00
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Франция преследует Дурова за серьезные преступления, связанные с отказом Telegram сотрудничать с их расследованием. Ордер на его арест во Франции действителен уже давно, непонятно, зачем он приехал в страну сейчас.
Во Франции арестован основатель и директор социальной сети и коммуникационной платформы Telegram Павел Дуров, сообщил местный телеканал TF1 со ссылкой на свои источники. Французские силы арестовали его вскоре после того, как его частный самолет приземлился в аэропорту Ле-Бурже недалеко от Парижа.
39-летнего бизнесмена с французским и российским гражданством сопровождали телохранитель и одна женщина. Он прилетел во Францию из Азербайджана.
Французское радио пишет, что местные власти выдали ордер на арест Дурова, поскольку подозревают его в причастности к наркоторговле, мошенничестве, издевательствах над несовершеннолетними и других тяжких преступлениях — и все это потому, что Telegram, как зашифрованное приложение, недостаточно сотрудничает с властями при расследовании этих преступлений.
По данным TF1, Франция уже выдавала ордер на арест в прошлом, но он распространялся только на территорию страны. «Сегодня вечером он совершил ошибку. Мы не знаем почему... Это была просто пересадка? В любом случае, он находится под стражей», — сообщил телекомпании источник, близкий к следствию. Дуров в последние годы часто путешествовал, но в основном избегал европейских стран.
Уже в воскресенье власти Франции должны предъявить Дурову официальные обвинения. «Павел Дуров обязательно окажется в СИЗО, это точно», — сообщил телеканалу источник. По его словам, власти опасаются, что он может снова бежать из Франции.
Благодаря шифрованию приложением Telegram часто пользуются люди, живущие в недемократических режимах, например оно широко распространено в России или Иране. Его можно использовать для распространения антиправительственных посланий или призывов к протестам. В то же время он привлекателен для преступников.
Приложение также сыграло ключевую роль во время войны в Украине. Именно через него российские и украинские блогеры с хорошими источниками внутри армий распространяют информацию о развитии боевых действий. Но российские пропагандисты также утверждали, что военные использовали Telegram для нацеливания на свое оружие.
Годы споров в России
В своей родной России Дуров вступил в конфликт с режимом еще в 2011 году, когда страну охватили массовые демонстрации против фальсифицированных парламентских выборов. Тогда Дуров, как руководитель другой социальной сети «ВКонтакте», отказался удалить аккаунты оппозиционных политиков.
Спустя несколько лет, когда контрольный пакет акций ВК уже контролировался бизнес-группами, связанными с Путиным, он отказался предоставить российским силовикам данные украинских ополченцев против тогдашнего президента Виктора Януковича или заблокировать страницу российского оппозиционера Алексея Навального.
За этим последовало его увольнение с руководящей должности в компании и отъезд из России. Там он и его брат разработали Telegram, который в конечном итоге стал успешным в глобальном масштабе. На этот раз Павел Дуров проявил осторожность и не впустил в компанию российских инвесторов. Он выбрал штаб-квартиру компании в Дубае.
Однако Дуров не избежал проблем с Кремлем даже за рубежом.
Telegram и его конфликты в России
Приложение Telegram сыграло более значимую роль во время войны в Украине, чем, например, Facebook. Ее основателю Павлу Дурову несколько раз приходилось сопротивляться давлению Москвы.
В 2018 году один из районных судов Москвы принял решение заблокировать доступ к Telegram на территории России из-за того, что он не передал российским силовикам ключи шифрования. Это было неисполнение закона, официально направленного против террористов, который требовал от всех интернет-компаний, работающих в России, предоставлять властям информацию, необходимую для расшифровки сообщений своих пользователей.
Однако попытки российских властей заблокировать приложение столкнулись с техническими проблемами. Telegram остался доступен для российских пользователей. Менее чем через два года Москва отказалась от блокады, поскольку фирма пообещала бороться с «терроризмом и экстремизмом». Дуров всегда категорически отрицал, что пойдет на какие-либо дальнейшие уступки Кремлю.
Комментарии:
jonny 25 августа 2024 11:29
я конечно просто мимо прохожу, но: Если пользоваться такой логикой, то и францию можно обвинить в мошенниках из этой страны. Раз они там есть - значит борьба с ними не полноценная и сама виновата. Или это просто вопрос силы - а у меня пушка и поэтому творю что хочу. Тогда причем тут демократия, вместе с правами человека? То что дуров с этими плохими людьми борется, даже из новостей уже давно известно. Но тут похоже кто-то просто хочет прибрать к рукам телеграм и максимальный контроль над телеграмом. 5-ая республика, твоя история, неужели демократии все?
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