Стрельба в здании мэрии в Злине, мужчина пытался покончить жизнь самоубийством

«В понедельник, в 9:20, в здании произошла попытка самоубийства. На месте происшествия работают следователи, полицейские патрули и спасатели, которые пытаются реанимировать мужчину средних лет», — сообщила пресс-секретарь полиции Моника Кожумпликова.





После стрельбы здание было закрыто. «Перед зданием стоит полицейский с оружием и другие полицейские в желтых жилетах. Они не пускают людей. Снаружи стоит группа из нескольких десятков человек», — рассказал один из свидетелей.





«Мы остановили лифты, чтобы люди не могли попасть на 12-й этаж, с которого мы эвакуировали несколько десятков сотрудников регионального офиса», — добавила Козумпликова.





Официальные лица также были свидетелями стрельбы два года назад, в июле. Трагедия тогда произошла на 14-м этаже свободно доступного регионального офиса в здании так называемого Злинского небоскреба.





29-летний мужчина при входе в офис застрелил свою бывшую партнершу (30 лет), которая была сотрудницей офиса, а затем предпринял попытку самоубийства. Женщина скончалась на месте. Стрелявшего доставили в больницу под наблюдение полиции. Позже он скончался от серьезных травм.