В Чехии хотят запретить вейпинг в ближайшее время

По мнению экспертов, электронные сигареты являются ключевым инструментом в борьбе за снижение рисков, связанных с курением. Доказано, что электронные сигареты гораздо менее вредны, чем обычные.



«Табачный дым содержит тысячи химических веществ, около сотни из них канцерогенны, другие токсичны. При вдыхании пара электронных сигарет, которые не содержат табака, а только жидкость, вдыхается лишь 1% этих токсичных веществ по сравнению с курением. Риск для здоровья очень мал», — говорит профессор Ева Краликова.



По данным Национального опроса об употреблении табака и алкоголя, наибольшая доля пользователей электронных сигарет приходится на возрастную группу от 15 до 24 лет. Они составляют почти 1/3 по сравнению с 25% два года назад.



Около 96% продукции ароматизировано, в основном фруктовыми запахами. По данным исследования, это наиболее распространенная причина, по которой молодые люди используют электронные сигареты. Министерство хочет запретить именно ароматизаторы. Разрешенным останется только табак. Но даже его будет нелегко производить из-за ограниченного количества разрешенных веществ.



Министерство утверждает, что действует в интересах общества, а также ссылается на призывы Всемирной организации здравоохранения.



«Наблюдается массовый рост использования электронных сигарет детьми и подростками, и во многих странах этот рост превышает уровень использования сигарет взрослыми», — сказал Ян Ржежабек, представитель ведомства.



Но это также долгосрочная проблема. Последние исследования показывают, что вероятность того, что молодые люди, использующие электронные сигареты, начнут курить в дальнейшем, почти в три раза выше.



Критики говорят, что министерство не опирается на достаточный анализ влияния на здоровье людей. И, по их мнению, оно действует вразрез с правительственным Планом действий по борьбе с зависимостями.



«Для взрослых курильщиков, которые переходят на альтернативные электронные сигареты, потому что они менее опасны для здоровья, запрет электронных сигарет может оказаться контрпродуктивным. В конечном итоге это может привести к возобновлению курения обычных сигарет», — говорит Павла Хомынова.



Обычные сигареты становятся причиной до 15 000 смертей в год в Чешской Республике.



«Альтернатива с меньшим риском должна быть более привлекательной, чем обычные сигареты. Так решило правительство, когда утвердило представленный мной План действий по борьбе с зависимостями на 2023 год», — отметил Ян Воборжил.



«Что касается употребления несовершеннолетними, то нам необходимо прекратить 30-летнюю отсрочку в исполнении закона, запрещающего продажу сигарет лицам моложе 18 лет», — добавил он. По словам Воборжила, министерство должно ужесточить наказание для продавцов, нарушающих закон.



В министерстве заявили, что привлекательный дизайн продукции, который преуменьшает риск зависимости, также способствует популяризации. «С моей точки зрения, регулирование упаковки также было бы частью решения, но не таким избирательным способом. Единая упаковка, которая снизит привлекательность для несовершеннолетних, не лишая взрослых курильщиков возможности выбора, должна быть введена для всех никотиновых продуктов», — отметил Воборжил.



По его словам, ограничение продаж специализированными магазинами также поможет, а запрет на ароматизаторы должен распространяться только на одноразовые электронные сигареты.



«Тот факт, что потребители больше не могут найти свой любимый продукт в легальной продаже, также повышает их мотивацию покупать на нелегальном рынке. Есть обоснованные опасения, что указ даст толчок внутреннему производству жидких заправок, которые, в отличие от сертифицированных производителей, представляют реальный риск для здоровья пользователей», — заявил представитель British American Tobacco Томаш Тесарж.



Горак, директор ассоциации брендовых продуктов, также обеспокоен увеличением доли черного рынка и подделок.



«Практически весь рынок заправок для электронных сигарет переместится в черную зону. Здесь можно ожидать дальнейшей потери акцизных сборов на миллиарды крон и резкого увеличения импорта из Польши», — предупреждает Горак.



Вероятно, министерство вдохновлено Эстонией, Нидерландами, Словенией и Австралией, где уже действуют подобные ограничения. Правительство Великобритании также рассматривает возможность принятия аналогичного постановления.



«Проект постановления находится в стадии подготовки, и окончательная формулировка будет зависеть от всех соответствующих комментариев. Поэтому невозможно предсказать окончательную форму», — заключил пресс-секретарь министерства Ржежабек.