В Праге еще один роскошный отель выставлен на продажу
28 августа 2024
14:00
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В Праге стартовала продажа престижных отелей. В общей сложности это сделки на десятки миллиардов крон.
Несмотря на то, что в этом году гостиничный сезон в Праге относительно успешен и европейцы снова путешествуют, несколько престижных отелей в чешской столице выставлены на продажу. После того как в СМИ появились «объявления» о продаже отелей Hilton и Four Seasons, выяснилось, что они не единственные.
На продажу выставлен также пятизвездочный отель Andaz, принадлежащий американской сети Hyatt, в центре Праги на Сеноважной площади. Несколько источников, знакомых с возможной сделкой, подтвердили это.
«Сейчас мы не можем это комментировать», — сказала Ленка Фабиан, директор по маркетингу и коммуникациям отеля Andaz.
«Продажа отеля — всегда деликатный вопрос», — объясняет отельер Вильям Сивек, который много лет назад владел крупнейшей сетью отелей в Чехии и управлял отелями в самом сердце Праги — Kampu, William či Melantrich.
Миллиарды крон
Известна и цена, за которую предполагают за отель владельцы — это три с половиной миллиарда крон.
Отель Andaz был создан в результате дорогостоящей реконструкции бывшего дворца Цукроварницких. В 1912–1916 годах дворец в неоклассическом стиле на Сеноважной площади был построен объединением производителей сахара по проекту архитекторов Теодора Фишера и Йозефа Заше. После Второй мировой войны здание служило различным целям, после 1989 года оно принадлежало обанкротившемуся Инвестиционно-почтовому банку. Реконструкция дворца — работа UBM Development Czechia.
Отголоски ковида
Предложения о продаже пражских отелей обычно распространяются в частном порядке. По мнению экспертов, причина нынешней реальности, когда мировые игроки покидают свои пражские отели, — отголоски слабых ковидных лет.
Продается также крупнейший в Праге отель Hilton на улице Побржежни недалеко от Влтавы, примерно с 800 номерами и более чем семью тысячами квадратных метров площадей для проведения конференций, в которых принимали участие бывший президент США Барак Обама или Билл Клинтон и Джордж Буш-младший. Цена должна составить около 7,5 миллиардов крон.
Самый роскошный отель Праги Four Seasons также ждет своего нового владельца прямо на набережной возле Карлова моста. В нем ночевали ливерпульские футболисты, мировые политики и певица Мадонна. Его цена — 3,6 миллиарда крон.
Ходили слухи и о продаже отеля Mandarin Oriental на Малой Стране — однако недавно владельцы это опровергли.
«Дорого отремонтировать красивое здание в Праге под отель, а затем отдать его в управление иностранной сети — это себе в убыток. Это почти никогда не работает. Медленные бюрократические решения, незнание рынка, неряшливая структура управления, низкая рентабельность. Честно говоря, цена на все эти объекты, а многие из них действительно красивые, завышена, потому что продавец учитывает также свою первоначальную цену покупки и вложения, которые он вложил в проект», — говорит Ярослав Свобода. По его мнению, в нынешних условиях имеет экономический смысл арендовать или управлять.
Свобода имеет большой опыт работы в отелях, он является владельцем крупнейшей сети отелей Czech Inn Hotels, которая в 2022 году включала 26 отелей, 2600 номеров, 6000 мест и несколько ресторанов. В прошлом году здесь ночевали более 1,5 миллиона туристов.
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