Какая погода ждет Чехию в сентябре

Сегодня будет ясно или частично облачно, с временным увеличением облачности и возможностью гроз, которые могут быть сильными и сопровождаться значительным количеством осадков.



«Температура снова будет высокой, от 29 до 33°C, по ощущениям до 35°C», — сказала Хонсова, добавив, что нас ожидает знойный день.



Пятница будет от частично облачной до облачной, с ливнями или грозами в северо-западных районах. Утренние минимумы составят от 16 до 20°C, а днем температура достигнет 28-33°C.



В субботу погода останется такой же. Преобладающая облачность от частичной до полной вновь будет сопровождаться грозами на северо-западе, а утренние минимумы и дневные максимумы останутся на уровне пятницы.



В воскресенье изменений не ожидается, хотя утром может появиться небольшой туман, а местами пройдут ливни или грозы. Утром температура опустится до 15-20 °C, днем поднимется до 26-33 °C, на юго-востоке — до 33°C.



С понедельника по среду по-прежнему будет преимущественно частично облачно, днем временами пройдут ливни и грозы. Все три дня температура будет держаться в диапазоне от 28 до 33°C, утренние минимумы упадут до 14-18°C в понедельник и вторник и до 15-19°C в среду.



В остальные дни изменений не ожидается.