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Украинцы воровали элитную одежду в Польше и Германии, а потом продавали товар в чешских магазинах

Новости 420on
29 августа 2024
16:30
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Четверо украинцев воровали элитную одежду с польских и немецких таможенных складов и вывозили товар в Чехию. Один из них затем продавал товар в Карловых Варах и Хебе. Следователи по уголовным делам поймали группу, причинившую ущерб на сумму около 38 миллионов крон.
Как пишут чешские СМИ, это украинцы, у которых преступная схема была хорошо продумана. Они получили фальшивые документы и номерные знаки автомобилей и представлялись сотрудниками компании, которая перевозила товары с таможенных складов в Чехию. 

«Вполне возможно, что кто-то из группы действительно был трудоустроен на складе и знал, как все работает. Мы все еще разбираемся во всем этом», — сказал источник, знакомый с делом.

По словам представителя полиции Якуба Копрживы, украдены были тысячи экземпляров одежды различных марок. Затем 32-летний иностранец продавал товар в обычных магазинах в Карловых Варах и Хебе, которыми он управлял. «Он выдавал одежду за законно приобретенную под названием компании, единственным владельцем и менеджером которой он был на тот момент», — сказал Копржива.

Следователи уже предъявили бизнесмену обвинение в легализации доходов, полученных преступным путем. Они также задержали троих его товарищей. В ходе рейда они конфисковали товары на сумму около 38 миллионов крон. «Расследование в отношении всех иностранцев происходит на свободе. Мы все еще работаем над этим делом. Не исключено, что будет продлено уголовное преследование или предъявлены обвинения другим лицам», — отметил собеседник агентства. Он добавил, что иностранцам грозит тюремное заключение на срок до восьми лет. Карловарские следователи по уголовным делам конфисковали украденное имущество на сумму 38 миллионов крон.
преступность полиция Чехия кражи магазины украинцы

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