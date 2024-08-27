Украинцы воровали элитную одежду в Польше и Германии, а потом продавали товар в чешских магазинах

Как пишут чешские СМИ, это украинцы, у которых преступная схема была хорошо продумана. Они получили фальшивые документы и номерные знаки автомобилей и представлялись сотрудниками компании, которая перевозила товары с таможенных складов в Чехию.





«Вполне возможно, что кто-то из группы действительно был трудоустроен на складе и знал, как все работает. Мы все еще разбираемся во всем этом», — сказал источник, знакомый с делом.





По словам представителя полиции Якуба Копрживы, украдены были тысячи экземпляров одежды различных марок. Затем 32-летний иностранец продавал товар в обычных магазинах в Карловых Варах и Хебе, которыми он управлял. «Он выдавал одежду за законно приобретенную под названием компании, единственным владельцем и менеджером которой он был на тот момент», — сказал Копржива.





Следователи уже предъявили бизнесмену обвинение в легализации доходов, полученных преступным путем. Они также задержали троих его товарищей. В ходе рейда они конфисковали товары на сумму около 38 миллионов крон. «Расследование в отношении всех иностранцев происходит на свободе. Мы все еще работаем над этим делом. Не исключено, что будет продлено уголовное преследование или предъявлены обвинения другим лицам», — отметил собеседник агентства. Он добавил, что иностранцам грозит тюремное заключение на срок до восьми лет. Карловарские следователи по уголовным делам конфисковали украденное имущество на сумму 38 миллионов крон.