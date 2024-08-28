За мелкий ремонт крыши семья отдала все сбережения. Полиция разыскивает работников-мошенников

Рабочие были наняты на основании объявления, которое сбросили жертвам в почтовый ящик. Пожилой потерпевший позвонил по указанному телефону и договорился с мастерами о ремонте отвалившейся черепицы на крыше, замене водостока на фасаде дома и подрезке деревянной обшивки крыши вокруг дымохода с последующей заделкой.



«Цена за работу была согласована по телефону и составила 1 800 крон, предположительно за квадратный метр, материалы плюс трудозатраты по времени», — сказала пресс-секретарь.



17 августа приехали трое мужчин, и только один из них проработал около трех часов и выполнил кое-какие работы. «Однако сумма, которую они запросили после окончания работ, была неадекватной, учитывая объем проделанной ими работы, и, конечно, не соответствовала реальному положению дел. Жертвы были застигнуты врасплох, когда с них потребовали 230 000 крон», — рассказывает Заицова.



Женщина отдала 79 000 крон, сказав, что больше у нее дома нет. Мужчины изменили свое поведение и стали настаивать и требовать оплаты, заявив, что не хотят применять насилие и поэтому им следует заплатить.



«Оба испугались, что работники причинят им вред, если они не заплатят. В итоге женщина села с ними в машину и сняла еще денег в банкомате. Таким образом, ремесленники-мошенники лишили их в общей сложности 169 000 крон», — отметила Заицова, добавив, что в среду жертва обратилась в полицию.