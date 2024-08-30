Школьница из начальной школы в Домажлице напала с ножом на своих одноклассников
3 сентября 2024
10:00
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Полиция находится в начальной школе в Домажлице, где, по предварительной информации, ученица напала с ножом на своих одноклассников. Двое детей получили ранения, полиция задержала подозреваемую.
Инцидент произошел утром в начальной школе Коменского в Домажлице.
«По первоначальной информации, одна из учениц напала с ножом на своих одноклассников. Двое детей получили ранения, их родители проинформированы. Подозреваемая была задержана в течение нескольких минут», сообщила полиция в сети X.
По данным полиции, опасности больше нет, но на месте происшествия по-прежнему работает большое количество патрулей и криминалистов.
«По первоначальной информации, одна из учениц напала с ножом на своих одноклассников. Двое детей получили ранения, их родители проинформированы. Подозреваемая была задержана в течение нескольких минут», сообщила полиция в сети X.
По данным полиции, опасности больше нет, но на месте происшествия по-прежнему работает большое количество патрулей и криминалистов.
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