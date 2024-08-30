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Аноним разослал сотням школ в Чехии письма об угрозе взрыва

Новости 420on
3 сентября 2024
11:45
493
Полиция расследует анонимное сообщение, автор которого утверждает, что сотни школ в Чехии заминированы. Делом занимается Главное управление Национальной антитеррористической полиции, при этом криминалисты уверяют, что имеющаяся у них информация не указывает на угрозу.
Полиция сообщила о расследовании в сети X во вторник утром, заявив, что аноним рассылал письма по электронной почте.

«Электронное письмо с угрозами было адресовано сотням школ, и автор в нем сообщает учреждениям, что они заминированы. Мы интенсивно общаемся с представителями школ и приняли соответствующие меры, в рамках которых хотим как можно меньше мешать нормальной работе», — заявили сотрудники полиции.

Полиция не уточнила, в чей именно почтовый ящик попало электронное письмо, то есть в полицию или во все пострадавшие школы. Также неясно, о каких школах идет речь, в полиции без лишних слов заявили, что проверка касается всей Чехии.

«В то же время мы хотим заверить общественность, что у нас нет какой-либо конкретной информации, ведущей к тому, что кто-либо находится в опасности. Делом занимается в том числе Национальное центральное управление по борьбе с терроризмом, экстремизмом и киберпреступностью», — отметили в полиции.
Чехия школы полиция

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