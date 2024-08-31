Полиция расследует еще одну угрозу чешским школам — на этот раз на среду, 4 сентября

«У нас есть информация о том, что в социальных сетях распространяется аналогичное заявление, на этот раз направленное на все типы школ (не только начальные школы) и на дату 4 сентября 2024 года», — сообщили в полиции Чехии, ссылаясь на сегодняшее анонимное сообщение о заминировании начальных школ, которое пришло по электронной почте в сотни школ Чехии.



В сети X полицейские также заявили, что продолжают работать над делом и контактируют со словацкими коллегами, которые имеют дело с практически идентичной угрозой.



«Как только мы узнаем больше об обстоятельствах, мы проинформируем общественность. Однако, судя по фактам, установленным на данный момент, угроза не кажется нам реальной», — заявили в полиции Чешской Республики.



Из-за ранее возникшей угрозы во вторник ряд начальных школ, в том числе в Праге, были эвакуированы, некоторые даже сразу закрыты, либо их обычный график был скорректирован. Например, на странице Facebook пражского района Ржепы появилось сообщение об эвакуации всех школьных зданий.



