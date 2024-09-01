Угрозы школам могут представлять собой гибридную войну против Европы, говорят в полиции

«Одна из проверяемых версий заключается в том, что это будет частью какой-то гибридной войны, которая идет внутри всего Евросоюза. Это происходит не только в Чехии, но и в Словакии и, например, в Литве», — заявил 4 сентября пресс-секретарь президиума полиции Ондржей Моравчик.



В расследовании, среди прочего, участвует Национальный центр по борьбе с терроризмом, экстремизмом и киберпреступностью (NCTEKK), следователи которого также сотрудничают со словацкими коллегами, которым поступила аналогичная информация о заминировании школ в Словакии.



Во второй учебный день в Чехии угроза поступила в общей сложности 500 школам по всей стране. В среду их число было лишь немногим меньше. «Около 450 школ, не только начальных», — сказал Моравчик. Только в Праге их было более сотни.



Аноним отправил им электронное письмо с угрозами взрыва в определенное время, предположительно в полдень, но полиция не уточнила конкретное время. Письма приходили в школы два дня подряд, что является новым для полиции.



«Ничего подобного раньше не происходило. Это первый раз в начале учебного года», — признался представитель полиции, — это первый опыт полиции с такими повторными угрозами о взрыве в школах несколько дней подряд в самые первые дни занятий.



Директора школ приняли решение об эвакуации



Всего, по данным Министерства образования, в Чехии насчитывается более 4200 начальных школ, около 5400 детских садов и более 1300 средних школ.



Полиция школьные учреждения не эвакуировала. «Мы уже во вторник сообщили руководству школы, что с какими-либо ограничениями им сталкиваться не придется, поэтому, если какие-то школы были эвакуированы или закрыты, их директора сами это решали», — уточнил представитель президиума.



Школы имеют свои внутренние правила и, на случай чрезвычайных событий, антикризисные планы Министерства образования. При сообщении об угрозе взрыва в школу направляют полицейского, который будет давать инструкции в зависимости от конкретной ситуации.



Директорам школ всегда приходится принимать трудные решения, когда они сталкиваются с угрозой взрыва.

Также сложно подсчитать ущерб, даже если преступника поймали.