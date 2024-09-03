В Чехии намечается долгожданное похолодание

В четверг приток теплого воздуха с востока продолжится. Будет преобладать ясное небо, а температура составит от 27 до 32°C.



В пятницу будет ясно или частично облачно, временами пройдут ливни и грозы. Утром температура опустится до 14–19°C, а днем поднимется до 27–32°C.



«Хотя в выходные температура не будет такой высокой, как на рабочей неделе, максимальная температура все равно достигнет 30°C. Ливни и грозы в выходные пройдут лишь изредка и будут носить локальный характер», — добавила Хонсова.



В субботу и воскресенье будет преобладать ясное или частично облачное небо, утренние минимумы составят от 13 до 18°C. После полудня температура воздуха в оба дня составит от 26 до 30°C.



В понедельник характер погоды начнет меняться. Будет преобладать облачная или пасмурная погода, в большинстве районов пройдут дожди и ливни, местами грозы. Утром температура опустится до 13–18°C, а днем достигнет 24–28°C.



Во вторник похолодание станет более заметным. Будет облачно, пройдут ливни и временами грозы. Утренние минимумы составят от 12 до 16°C, а дневные максимумы поднимутся до 21–25°C.



Пасмурная погода сохранится и в среду. Утренние минимумы будут находиться в пределах 12–16°C, а дневные достигнут 20–24 °C.