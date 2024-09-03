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По делу о нелегальной миграции группа иностранцев получила тюремные сроки в Чехии

Новости 420on
5 сентября 2024
14:00
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Областной суд в Градце-Кралове завершил рассмотрение дела группы иностранцев, обвиняемых в организации нелегальной миграции из Турции в страны ЕС.
По делу об организации нелегальной миграции из Турции в Чехию или другие страны ЕС региональный суд в Градце-Кралове суд вынес приговоры 14 обвиняемым иностранцам, а также обязал выплатить штраф. Один из подсудимых получил самый строгий приговор — пять с половиной лет лишения свободы. Остальные получили три года тюремного заключения. По мнению суда, обвиняемые действовали как международная организованная преступная группировка, действующая в нескольких странах и позволившая не менее 2 000 мигрантам, в основном турецким курдам, незаконно пересечь государственную границу. Заработок группы, арестованной в Чехии за преступную деятельность, превысила 10 миллионов крон. Подсудимые признали свою вину, что суд учел при определении наказания.

По данным прокуратуры, это крупнейшая организованная группа, задержанная в Чехии. Каждому ее участнику грозило от 10,5 до 16 лет лишения свободы. Девять обвиняемых имеют турецкое гражданство, один из них тем временем получил чешское гражданство. Пятеро обвиняемых имеют азербайджанское гражданство. Общение с некоторыми обвиняемыми осуществлялось через переводчиков в зале суда.
Чехия иммиграция суды преступность полиция иностранцы Турция

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