В Чехии ужесточат контроль за техосмотром транспортных средств
5 сентября 2024
22:00
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Государство планирует более интенсивные проверки технического состояния находящихся в эксплуатации транспортных средств в сотрудничестве с Полицией Чешской Республики и Центром дорожно-транспортных услуг.
С 1 июля следующего года будет создана новая Автотранспортная инспекция (INSID), которая сможет проводить технические осмотры транспортных средств и проверки хода работы станций технического осмотра (SТК) и станций измерения выбросов (SME). Он сможет остановить транспортное средство, наложить штраф на месте или воспрепятствовать дальнейшему вождению. Об этом сообщил сегодня журналистам министр транспорта Мартин Купка.
По словам Купки, государство также планирует активизировать сотрудничество с муниципалитетами с расширенными полномочиями и региональными властями, которые отвечают за контроль SME и STK. Государство уже предоставило региональным властям и муниципалитетам новые методики проверки станций обоих типов. Вышеупомянутая инспекция также сможет проводить проверки с июля следующего года.
По словам Купки, Минтранс будет организовывать регулярные вебинары для муниципалитетов и регионов, на которых ведомство будет информировать чиновников о том, какие ошибки происходят и какие мошенничества зафиксированы в данном регионе или муниципалитете.
«Все данные мы оцениваем из системы ISTP (Информационная система технических осмотров), которая собирает данные с отдельных измерительных станций», — сказал Купка. После их оценки государство приступит к прямому наказанию за ошибки в прошлом и будущем, добавил он.
Ведомство также готовит поправки в законодательство. «Например, это приведет к закреплению всего спектра санкций, чтобы существовал и нижний предел», — сказал Купка, добавив, что посредством изменений государство подчеркивает соблюдение правил. «Мы также приступим к проверке надежности, в ходе которой мы хотим проконтролировать, как реально работают сами станции измерения выбросов и ТО», — сказал Купка.
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