Еще один адвокат в Чехии украл деньги клиентов и даже родственников
7 сентября 2024
11:00
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За несколько лет теперь уже бывший адвокат из Высочины смог получить десятки миллионов крон при реализации престуной схемы хищения денег и мошенничества. Следователи по уголовным делам уже завершили расследование и подали ходатайство о предъявлении обвинения. Сорокачетырёхлетнему мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.
«Криминалистам удалось доказать, что адвокат неоднократно и самовольно эффективно распоряжался внесенными на хранение денежными средствами как минимум с начала 2019 года, нарушая цели и условия договоров о хранении денег, которые он заключил со своими клиентами», — описывает Дана Чирткова, пресс-секретарь полиции Высочина.
По версии криминалистов, мужчина постоянно выводил деньги с банковских счетов, которые формально должны были служить эскроу-счетами адвокатов. Финансы были поручены юридической фирме в связи с оказанием услуг, связанных с продажей недвижимости или передачей прав.
«Он использовал полученные таким образом средства, в нарушение заключенных договоров о хранении денежных средств, в различных целях — для погашения предыдущих вкладов других клиентов, для покрытия своих частных кредитов или в других личных целях и для собственного обогащения как минимум в двадцати трёх случаях», — говорится в сообщении.
По данным полиции, в ходе хищения денег, находящихся под стражей, адвокат причинил ущерб на сумму не менее 90 миллионов крон. В итоге он выплатил похищенные средства клиентам юридической фирмы, но, по мнению следователя, только ценой совершения других преступных действий.
Внешне успешный человек
«Он обманным путем выманил деньги у ряда людей, чаще всего под предлогом различных инвестиций и выгодных процентов», — сказала Дана Чирткова.
«Обманутым причинен ущерб на общую сумму, превышающую 33 миллиона крон, а несколько человек, в основном родственники, отказались присоединиться к уголовному делу в качестве потерпевших», — сообщила представитель полиции.
Таким образом, общая задолженность обвиняемого, согласно зарегистрированным требованиям в деле о его неплатежеспособности, превышает сумму в 60 миллионов крон. Обвиняемые постепенно попали в неразрешимую спираль долгов.
«Однако благодаря своему положению адвоката, внешне успешного человека и, безусловно, продуманным действиям, ему удалось скрываться здесь долгое время. Это дело относится к числу очень серьезных и очень обширных по способу его совершения и по нанесенному ущербу», — сравнивает Дана Чирткова.
Напомним, в Праге сейчас расследуется аналогичное дело — адвокат Гана Сукова получила от клиентов свыше 150 миллионов крон и потратила их на собственные нужды.
По версии криминалистов, мужчина постоянно выводил деньги с банковских счетов, которые формально должны были служить эскроу-счетами адвокатов. Финансы были поручены юридической фирме в связи с оказанием услуг, связанных с продажей недвижимости или передачей прав.
«Он использовал полученные таким образом средства, в нарушение заключенных договоров о хранении денежных средств, в различных целях — для погашения предыдущих вкладов других клиентов, для покрытия своих частных кредитов или в других личных целях и для собственного обогащения как минимум в двадцати трёх случаях», — говорится в сообщении.
По данным полиции, в ходе хищения денег, находящихся под стражей, адвокат причинил ущерб на сумму не менее 90 миллионов крон. В итоге он выплатил похищенные средства клиентам юридической фирмы, но, по мнению следователя, только ценой совершения других преступных действий.
Внешне успешный человек
«Он обманным путем выманил деньги у ряда людей, чаще всего под предлогом различных инвестиций и выгодных процентов», — сказала Дана Чирткова.
«Обманутым причинен ущерб на общую сумму, превышающую 33 миллиона крон, а несколько человек, в основном родственники, отказались присоединиться к уголовному делу в качестве потерпевших», — сообщила представитель полиции.
Таким образом, общая задолженность обвиняемого, согласно зарегистрированным требованиям в деле о его неплатежеспособности, превышает сумму в 60 миллионов крон. Обвиняемые постепенно попали в неразрешимую спираль долгов.
«Однако благодаря своему положению адвоката, внешне успешного человека и, безусловно, продуманным действиям, ему удалось скрываться здесь долгое время. Это дело относится к числу очень серьезных и очень обширных по способу его совершения и по нанесенному ущербу», — сравнивает Дана Чирткова.
Напомним, в Праге сейчас расследуется аналогичное дело — адвокат Гана Сукова получила от клиентов свыше 150 миллионов крон и потратила их на собственные нужды.
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