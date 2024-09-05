Еще один адвокат в Чехии украл деньги клиентов и даже родственников

«Криминалистам удалось доказать, что адвокат неоднократно и самовольно эффективно распоряжался внесенными на хранение денежными средствами как минимум с начала 2019 года, нарушая цели и условия договоров о хранении денег, которые он заключил со своими клиентами», — описывает Дана Чирткова, пресс-секретарь полиции Высочина.



По версии криминалистов, мужчина постоянно выводил деньги с банковских счетов, которые формально должны были служить эскроу-счетами адвокатов. Финансы были поручены юридической фирме в связи с оказанием услуг, связанных с продажей недвижимости или передачей прав.



«Он использовал полученные таким образом средства, в нарушение заключенных договоров о хранении денежных средств, в различных целях — для погашения предыдущих вкладов других клиентов, для покрытия своих частных кредитов или в других личных целях и для собственного обогащения как минимум в двадцати трёх случаях», — говорится в сообщении.



По данным полиции, в ходе хищения денег, находящихся под стражей, адвокат причинил ущерб на сумму не менее 90 миллионов крон. В итоге он выплатил похищенные средства клиентам юридической фирмы, но, по мнению следователя, только ценой совершения других преступных действий.



Внешне успешный человек



«Он обманным путем выманил деньги у ряда людей, чаще всего под предлогом различных инвестиций и выгодных процентов», — сказала Дана Чирткова.



«Обманутым причинен ущерб на общую сумму, превышающую 33 миллиона крон, а несколько человек, в основном родственники, отказались присоединиться к уголовному делу в качестве потерпевших», — сообщила представитель полиции.



Таким образом, общая задолженность обвиняемого, согласно зарегистрированным требованиям в деле о его неплатежеспособности, превышает сумму в 60 миллионов крон. Обвиняемые постепенно попали в неразрешимую спираль долгов.



«Однако благодаря своему положению адвоката, внешне успешного человека и, безусловно, продуманным действиям, ему удалось скрываться здесь долгое время. Это дело относится к числу очень серьезных и очень обширных по способу его совершения и по нанесенному ущербу», — сравнивает Дана Чирткова.



Напомним, в Праге сейчас расследуется аналогичное дело — адвокат Гана Сукова получила от клиентов свыше 150 миллионов крон и потратила их на собственные нужды.