Погода быстро меняется — на Снежке может выпасть снег

«Сегодняшний день стал кульминацией длинной серии тропических дней. Максимальная температура в нижних и средних широтах колебалась в основном от 28 до 32 градусов, а теплее всего было в центральной и северо-западной Чехии, северной Моравии и Силезии», — охарактеризовали метеорологи вчерашний день.



По их словам, 150 из 170 станций с историей не менее 30 лет зафиксировали новые температурные рекорды, а среди 14 станций, которые ведут измерения более 100 лет, новых рекордов уже 12. Среди станций со столетней историей новый максимум был зафиксирован вчера на станции Брандыс-на-Лабем — Стара-Болеслав, где термометр показал 31,7 градуса.



Согласно еженедельному прогнозу, средняя температура достигнет 14 градусов в четверг и 11 градусов в пятницу, что является значительным перепадом. Однако, по словам метеорологов, более холодный воздух вряд ли пройдет по всей территории Чехии, но создаст резкую границу в восточной половине страны, где должно быть теплее, но с более продолжительными и сильными осадками. Прогноз пока предварительный, подчеркнули они.



«Наряду с похолоданием возможно временное появление первых снежинок на горе Снежка (1 603 метра над уровнем моря) в четверг и пятницу. Однако более четкое представление о том, можно ли будет слепить маленького снеговика на нашей самой высокой горе, мы получим в первой половине следующей недели», — добавили метеорологи.