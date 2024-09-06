Чехия за полгода заработала 4,4 миллиарда крон на украинских беженцах
10 сентября 2024
08:00
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Доходы государства от налогов и страховок, выплачиваемых беженцами, уже значительно превышают бюджетные расходы на них. В первой половине этого года на эти цели требовалось 7,3 миллиарда чешских крон, но поступления составили 11,7 миллиарда крон. Таким образом, государство заработало 4,4 миллиарда чешских крон. Расходы сокращаются, а доходы растут.
Об этом в понедельник заявило Министерство труда и социальных дел.
«Беженцы из Украины уже давно платят в наш бюджет гораздо больше, чем мы тратим на помощь их соотечественникам. Они являются для нас активом, а не бременем», — заявили в ведомстве.
По данным министерства, в первом квартале расходы составили 3,8 миллиарда крон, а доходы — 5,8 миллиарда крон. Во втором квартале расходы сократились до 3,5 миллиарда крон, а доходы выросли до 5,9 миллиарда крон. За весь этот год дружелюбное отношение Чехии к украинским беженцам принесло в государственную казну 4,4 миллиарда чешских крон.
Они не получают десятитысячных пособий — так Департамент труда в очередной раз отреагировал на фотографию, появившуюся в социальной сети X в середине прошлой недели. Согласно ей, женщина по имени Ольга Х. из Украины должна была получать ежемесячные пособия в размере от 36 135 до 48 335 чешских крон в центре занятости Брно с марта по август.
По данным министерства, средний размер пособия на одного обратившегося беженца составляет 7 336 чешских крон, которые включают в себя, помимо так называемого гуманитарного пособия, помощь на проживание. Чтобы достичь цифры в десятки тысяч крон, это должна быть, например, мать с несколькими детьми.
«Например, мать с двумя детьми старше 10 лет, зарабатывающая 17 000 чешских крон в месяц и имеющая расходы на жилье в размере 16 000 чешских крон, получит пособие в размере 9 110 крон», — сказал представитель министерства Якуб Аугуста.
«Обычно пособия гораздо ниже, чем на представленной фотографии. Например, мать с двумя детьми может получить максимум 15 000 или 16 000 чешских крон», — говорит Петра Шварц-Кутска из Консорциума неправительственных организаций, работающих с мигрантами.
Трудности с жильем
По данным министерства, окончательная сумма гуманитарного пособия зависит от месяца пребывания, на который беженец подает заявление. В течение 150 дней взрослый имеет право на 4 860 чешских крон, а ребенок — на 3 490 чешских крон. После этого сумма снижается до 3 130 чешских крон, если человек не относится к уязвимой категории беженцев.
Более высокую сумму получают дети в возрасте от 6 до 10 лет — 4188 чешских крон, а также инвалиды — 7290 чешских крон до и 5235 чешских крон на ребенка. При расчете пособия также учитываются расходы на жилье.
С сентября прекратилась возможность бесплатного временного проживания, например, в гостиницах, поэтому учитываемые расходы на жилье были скорректированы по состоянию на август. Для уязвимых лиц была установлена сумма в 6 000 чешских крон в месяц, для остальных — 4 000 чешских крон в месяц.
По данным консорциума, беженцы из Украины не имеют права ни на какие другие чешские пособия, кроме вышеупомянутого гуманитарного пособия и помощи в оплате жилья. «Стоимость койки в дешевом общежитии обычно составляет от 7 500 до 8 500 чешских крон в месяц, а стоимость аренды комнаты или квартиры еще выше», — добавили в консорциуме.
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