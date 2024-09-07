Германии грозит катастрофическое наводнение. Чехия также в зоне риска

«Юго-восточная Германия, а также наши соседи — Чехия и Австрия — могут пострадать от широкомасштабных наводнений», — сказал метеоролог Рональд Поршке с сайта wetter.com. Согласно модельным расчетам, больше всего пострадает южная Бавария. Ожидается, что там выпадет в три раза больше осадков, чем во время разрушительных наводнений в начале июня.



«Если то, что показывают модели, сбудется, это будет катастрофа. Она затмит все предыдущие наводнения», — сказал Поршке.



Метеоролог Альбан Бурстер из Wetter.com сравнивает прогнозы с катастрофическими наводнениями 2013 года. Но тогда выпало гораздо меньше осадков, чем предсказывают нынешние модели. «Будем надеяться, что пока все будет не так, как показывают погодные карты. В противном случае люди будут говорить уже не о долине Ахр (район, который до сих пор восстанавливается после наводнения — прим. ред.), а о потопе тысячелетия на юго-востоке», — говорит Бурстер.



Прогнозы погоды также беспокоят чешских и австрийских метеорологов. «Да, количество осадков будет огромным, и наводнение неминуемо. Мы объявим предупреждение и планируем пресс-конференцию на четверг», — сказала Анета Беранкова из пресс-службы Чешского гидрометеорологического института.



Австрия находится под угрозой экстремальных явлений, особенно на западе страны. К постоянным дождям на низких высотах добавятся обильные снегопады в горах. «Это начнется в ночь на четверг, а в воскресенье ситуация успокоится», — сказал Константин Брандес из метеорологической службы UBIMET. На более низких высотах ожидаются продолжительные дожди. «В низинах выпадет до 150 мм на квадратный метр, а в Инсбруке — от 80 до 100 мм на квадратный метр», — сказал Брандес. Для примера, в Инсбруке за весь сентябрь выпадает в среднем около 80 мм осадков.



В горах будет холодно. Брандес ожидает, что в Циллертальских Альпах выпадет около 1,50 или даже 1,80 метра снега. Снег в горах снижает риск широкомасштабных наводнений.